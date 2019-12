Spolupracující obviněný v kauze Kuciakovy vraždy přijal návrh soudu na 15 let vězení

Slovenský zvláštní soud v pondělí rozhoduje o dohodě mezi prokuraturou a zprostředkovatelem vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Zoltán Andruskó byl prostředník mezi zadavatelem vraždy a jejími vykonavateli a s prokuraturou uzavřel takzvanou dohodu o vině a trestu. Andruskó podle informací Radiožurnálu přijal dohodu soudu na 15letý trest, v další fázi procesu se tak stane svědkem. Bratislava 10:36 30. 12. 2019 (Aktualizováno: 11:19 30. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vražda Jána Kuciaka na Slovensku vyvolala silné protesty, které loni vedly až k pádu vlády (ilustrační foto) | Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Dohoda o trestu mezi slovenským prokurátorem a zprostředkovatelem vraždy novináře Jána Kuciaka Zoltánem Andruskem podle speciálního soudu v Pezinku není spravedlivá.

Andruskó by měl podle ní jít za mříže na 10 let. To je ale podle soudce málo. Požaduje nejméně 15letý trest. Podle reportérky Radiožurnálu Andruskó tento návrh přijal.

Vražda Jána Kuciaka. Slovenský soud přijal obžalobu na všechny čtyři obviněné, včetně Kočnera Číst článek

Dohoda je prý výhodná jen pro obviněného. Prokurátor má zájem na uzavření nové dohody. Andruskó se zatím nevyjádřil.

K soudu ho přivedli v poutech a s kuklou na hlavě. Původně požadoval, aby byli z pondělního jednání vyloučeni novináři. V tom mu ale soud nevyhověl.

Zoltán Andruskó podle obžaloby dostal zadání vraždy od Aleny Zsuzsové a na její vykonání sehnal další dva obžalované. Od zadržení ale s vyšetřovateli spolupracoval a rodinám zavražděných se také veřejně omluvil.

Podepsáním dohody uznal vinu, zřekl se práva na soudní proces a přijal trest. Ten je součástí dohody, ale jeho výši zatím veřejnost nezná, podle Trestního zákona ale nesmí být v případě úkladné vraždy nižší, než osm let.

Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zavraždili loni v únoru, podle vyšetřovatelů si to objednal Marián Kočner jako odvetu za články o jeho hospodářské trestné činnosti. Vražda na Slovensku vyvolala silné protesty, které loni vedly až k pádu vlády.

Slovenský soud nepovažuje předloženou dohodu o vině a trestu za spravedlivou. Podle soudkyně je spravedlivá pouze pro Z. Andruska, který v minulosti obchodoval s lidským životem. Přípustný by podle ní bylo minimálně 15 let za mřížemi. @iROZHLAScz @CRoPlus @Radiozurnal1 — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) December 30, 2019