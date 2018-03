Policie by měla být zdrženlivější, vypouštění 'balonků' je nezodpovědné, říká šéf zavražděného novináře

Na Slovensku se v pátek očekávají početná shromáždění kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Tlak na premiéra Roberta Fica sílí, protože jeho dva spolupracovníci měli v minulosti vazby na člověka blízkého italské mafii. Vyšetřovatelé pracují s různými verzemi, nejbližší spolupracovník zavražděného novináře Marek Vagovič ale říká, že stále považuje za hlavní verzi Kuciakovo psaní o propletení mafie s vysokými státními úředníky. Doporučujeme Bratislava 9:34 2. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova redakce, ve které pracoval Ján Kuciak | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

„My máme nějaké informace z průběhu vyšetřování, protože policie v podstatě přizvala našeho šéfredaktora, aby byl informován - možná až nadstandardně - o tom, co zjistila. Je to takové jejich vstřícné gesto. Nemyslím, že mu říkají úplně všechno, ale má i přístup k vyšetřovacímu spisu,“ říká pro Radiožurnál Marek Vagovič z redakce slovenského serveru Aktuality.sk.

Řada slovenských novinářů je teď chráněná, ale o tom se samozřejmě nemluví. Nemluví o tom ani Vagovič, který byl šéfem zavražděného. „Průběžně jsme informováni, víme, že pracují s mnoha alternativami. Ale mám trochu pocit, že velmi neodpovědně o nich mluví na veřejnosti - příliš brzy na to, aby mohli odvozovat jakýkoliv závěr - a že by měli být mnohem zdrženlivější, protože vypouštění různých 'balonků' do veřejného prostoru, jako žárlivostní motiv, drogy a podobně, je velmi nezodpovědné. Vzhledem k tomu, že jsem Jána Kuciaka velice dobře znal, tak bych řekl, že je až nehorázné tímto způsobem špinit jeho památku.“

Na téma, které vedlo až k propojení s italskou mafií, najal Jána Kuciaka šéfredaktor Aktualit Peter Bárdy. „Už jsem hlavně přestal uvažovat nad tím, zda jsme za to někdo z práce odpovědní, protože to bylo první, co mě napadlo. Vzal jsem ho do práce s tím, ať děláme spolu, a teď tu není a stalo se tohle. Měl jsem možná strach, zda jsem udělal vše pro to, abych ho zachránil, abych mu pomohl. A dnes jsem už na takovém levelu, že spíš dělám všechno pro to, aby se to, co se zachránilo z věcí, co chtěl napsat a připravoval, dostalo k co největšímu počtu lidí,“ říká šéfredaktor.

Vražda novináře v Evropské unii má takový dosah, že do Bratislavy přijela spousta zahraničních novinářů. Šéfredaktor Denníku N Matuš Kostolný to v životě nezažil. „Jsou tu reportéři ze všech velkých německých, anglických novin. Ringier, který je vydavatelem Aktuality.sk, kde Ján Kuciak pracoval, dokonce v pondělí otevírá speciální redakci pro mezinárodní tým novinářů, které pozvali, aby pracovali na pokračování té story. Zaprvé to není jenom slovenská story, je to opravdu story, která je evropská. A zadruhé vražda novináře v zemi Evropské unie je něco mimořádného a výjimečného.“

Vražda novináře vyústila v silnou politickou krizi a v pátek se po celém Slovensku očekávají velké manifestace. Ta největší bude nejspíš v Bratislavě.