Šéf zavražděného novináře: Myslím, že unikly informace z prostředí bezpečnostních složek

Ještě minulý týden nabízel šéfredaktor Jánu Kuciakovi 'odklizení' do hotelu s ochrankou. Novinář, který byl na stopě propojení italské zločinecké skupiny s lidmi kolem premiéra Fica, ale nebezpečí necítil. Zda o svém tématu s protagonisty připravovaného textu už mluvil, jeho nejbližší nadřízený, investigativní novinář Marek Vagovič najisto neví. Průběh posledních dnů spolupráce popisuje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Bratislava 16:45 2. března 2018

Informace o italském podnikateli Antoninovi Vadalovi a asistentce premiéra Roberta Fica se objevily už v minulosti. V čem byla práce Jána Kuciaka jiná?

Předtím byly zveřejněny jenom částečné informace. Novináři v podstatě informovali jenom o tom, že nějaký italský podnikatel Vadala se etabloval na Slovensku a má vztah a kontakt s Márií Troškovou, která pracuje na úřadu vlády pro premiéra Roberta Fica.

Ale detaily jeho o jeho obchodech, podezřeních z trestné činnosti, o čerpání dotací, o podezřeních z násilné trestní činnosti a o daňových podvodech nepsal nikdo. Vícero novinářů se tímto tématem začalo zabývat, ale nikdo se nedostal tak daleko.

Proč bylo tohle téma přiděleno právě Jánovi? V sedmadvaceti letech byl nejspíš ještě redaktorem-juniorem.

Nelze říct, že bylo přiděleno. Ján byl součástí investigativního týmu Aktuality.sk, byl to nejschopnější člověk v našem týmu, jeden z nejlepších investigativních novinářů vůbec momentálně na Slovensku. A když přišel tip, abychom se na to blíž podívali, chytl se toho úplně automaticky. Spojil se s Českým centrem pro investigativní žurnalistiku, následně se spojili s mezinárodní organizací investigativců OCCRP a s italskými médii a vznikl tým šesti lidí, který na tom začal dělat.

Po Jánově smrti se objevily informace o tom, že ve schránce našel jako vzkaz gumu. Zmínil se vám někdy o tom, že by mu vyhrožovali?

Vůbec ne, informaci s gumou jsem zachytil nyní, ale nám nikdy nic takového neřekl. I minulý týden, když už text finalizoval, se ho šéfredaktor ptal, zda ho nemá na několik dnů 'odklidit' někam do hotelu s ochrankou, a on to odmítl. Řekl, že necítí žádné riziko.

Obávala se tehdy redakce, že mu něco hrozí?

Samozřejmě. Když jsem si ten text přečetl a když jsme o tom mluvili se šéfredaktorem, cítili jsme, že je tam potenciální riziko. Pro nás je to ponaučení do budoucna, že o takových věcech se nebude diskutovat. Jednoduše, pokud vycítíme riziko, tak člověk dostane ochranku a hotovo. V tomhle směru budeme muset do budoucna změnit uvažování.

V jednom z rozhovorů jste zmínil, že Ján měl text připravený a chystal se na východ Slovenska konfrontovat lidi, o kterých psal. Oslovoval je už nějak předem? Věděli, že se ten text připravuje?

Nevím, jsou rozporuplné informace o tom, zda je náhodou nekontaktoval a my jsme o tom nevěděli. Já s jistotou vím jenom to, že jsme dohodli, že půjde na východ Slovenska.

Jano byl v novinářské komunikaci velmi opatrný, a pokud se někdo dozvěděl, že na tom pracuje, musel to podle mě zjistit z jeho dotazů a z komunikace s policií, prokuraturou, se soudy zejména na východním Slovensku, které mu poslaly zamítavé odpovědi na jeho dotazy.

Předpokládám, že z těch dotazů někdo, kdo by mohl teoreticky stát za touhle vraždou, zjistil, že Jano toho hodně ví a jde do hloubky. Myslím, že unikly informace z prostředí bezpečnostních složek k někomu, koho mohly tyto informace ohrožovat.

Co verze o tom, že za vraždou by měla stát justiční mafie, s níž ve čtvrtek přišel publicista Radovan Braník? Dělal Ján na takovém tématu?

Vůbec o tom nevím. Netuším, odkud Radovan Braník s touhle verzí přišel. Píše velice záhadně, náznakově. Vůbec nevím, o co zde jde – zda je to nějaká zpravodajská hra, snaha odpoutat pozornost…

Mně Jano neříkal nikdy nic o tom, že by dělal na případu korupce na nejvyšším soudu, přidělování spisů nebo něčem podobném. Neumím se v tuhle chvíli k tomu vůbec vyjádřit a sám jsem zvědavý, zda policie bude mít nějaký relevantní důkaz, stopu nebo alespoň indicii, která by mohla vést tímhle směrem, ale doposud jsem o tom nic podloženého neslyšel. Zatím to stojí na vodě.