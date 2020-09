‚Naše děti v hrobě a Kočner se směje.‘ Rodiny zavražděných opustily soudní síň předčasně

Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové byla zřejmě nejsledovanějším případem v moderních dějinách Slovenska. Atmosféra u speciálního soudu v Pezinku byla proto ve čtvrtek velmi vypjatá. Když bylo jasné, že hlavní podezřelí Marián Kočner a Alena Zsuzsová jsou nevinní, opustili rodiče zavražděných soudní síň. Stejně tak Kuciakův šéf Peter Bárdy. Pezinok 11:57 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle odhadu listu Denník N přišlo na demonstraci v Bratislavě více než 20 tisíc lidí | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Zdrcení rodiče Jozef Kuciak a Zlatica Kušnírová opustili soudní síň okamžitě poté, co soudkyně Ružena Sabová oznámila, že hlavní podezřelí Marián Kočner a Alena Zsuzsová jsou nevinní. Čtení verdiktu přitom dál pokračovalo.

„Nevím, jak bych to dál poslouchala,“ vysvětlila později Kušnírová. „Je to zlé. Je vidět, že spravedlnost na Slovensku ještě nezačala úřadovat, že všude je někdo mocný, kdo tahá za nitky. Bohužel my nitky nemáme... Ani peníze, že bychom to mohli ovlivnit jako oni,“ uvedla. „Naše děti v hrobě a Kočner se směje,“ dodala. Motivem byly podle ní pro Kočnera peníze.

„Čekali jsme jiný rozsudek,“ řekl Kuciak starší. „V prvé řadě jsem zůstal paralyzovaný. Stále jsem v duchu věřil, že i poslední důkaz, který byl odeslaný prokurátorem, vezme v úvahu. A že minimálně se to vrátí nazpět k dokazování,“ popsal.

„Ale už když na začátku začali číst a nebyla tam zmíněna Zsuzsová, tak nám bylo více méně jasné, jak to dopadne. Ale stále jsem potichu doufal, že se to nakonec obrátí. Teď nám nezbývá nic jiného než věřit, že spravedlnost nakonec zvítězí,“ prohlásil. A za objednávkou vraždy podle něj stojí Kočner a Zsuzsová.

Zdrcení rodiče po osvobození Kočnera a Zsuzsové. Podle soudu nejsou důkazy, že by objednali vraždu Jána Kuciaka. pic.twitter.com/RA5fCIUtOe — Dominika Řebíková (@Rebikova_CT) September 3, 2020

Zklamaný Bárdy

Během čtení rozsudku pak odešel také Peter Bárdy, šéfredaktor serveru Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval. „Cítím se zklamaný, velmi smutný a naštvaný,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi. „Neměl jsem důvod tam zůstat, mám tam kolegy, kteří to sledují,“ podotkl.

Zlatica Kušnírová, matka zavražděné Martiny Kušnírové | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

„Jsme do toho citově zaangažovaní. Je to pro nás i osobní záležitost. Je to pro nás velmi velmi těžké dnes stát a čelit tomu, že Kočner a Zsuzová byli osvobozeni,“ uvedl Bárdy.

Dodal, že Kočnera i Zsuzovou považuje za gaunery a zodpovědné za vraždy. „Jsem si stoprocentně jistý, že senát měl přihlédnout k důkazům, které měl k dispozici a které zapadaly do mozaiky toho, co se 21. února 2018 stalo, jako k důkazům, které z mého pohledu měly usvědčit Mariána Kočnera a Alenu Zsuzovou z vraždy mého kolegy Jána Kuciaka jeho partnerky Martiny Kušnírové,“ konstatoval.

„Důkazy byly dostatečné, abych byl přesvědčený, že Kočner a Zsuzsová jsou vinní. Ale nejsem soudce, chápu, že mohli mít na věc jiný názor,“ doplnil s tím, že ale respektuje rozhodnutí soudu.

Schock für Kollegen von Jan #Kuciak. Gericht konnte dem Hauptangeklagten keine Schuld nachweisen, ihm wurde vorgeworfen Mord am Journalisten in Auftrag gegeben zu haben. #Slowakei @tagesschau pic.twitter.com/dafmAWmI55 — Danko Handrick (@danko_handrick) September 3, 2020