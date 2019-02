Obměna kádrů. Policie je rok od vraždy důvěryhodnější, míní Peter Bárdy, pod kterým Kuciak pracoval

Po roce od vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové se toho na Slovensku změnilo hodně. Otázkou ale je, jestli k lepšímu, říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Peter Bárdy, šéfredaktor serveru Aktuality.sk, kde Kuciak pracoval. Bárdy věří, že případ se nakonec řádně vyšetří. Policie je totiž podle něj teď po obměně kádrů důvěryhodnější než dřív, i kdyžje zatím křehká. Rozhovor Bratislava 16:47 21. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Pane Bárdy, co se na Slovensku za uplynulý rok změnilo?

Změnilo se toho hodně, ale nevím, jestli k lepšímu, nebo horšímu. Do velké míry se změnila vláda - je tu jiný premiér a jiní ministři. Změnil se v mnohém i pohled lidí na demokracii jako systém a na to, zda se oni sami mají starat, aby se společnost vyvíjela směrem kupředu k pozitivnějším věcem. Ale jak jsem řekl, nevím, jestli se to změnilo k lepšímu. Spíše mám obavy, že ani moc ne.

Pokud se pokusíme být alespoň trochu pozitivní, řekl byste, že dobrou stránkou věci je možná aktivizace občanské společnosti nebo probuzení veřejnosti z letargie?

Část společnost si uvědomovala vážnost situace na Slovensku. A ta, která to řešila potichu doma, teď mluví nahlas. Ale nevím, jestli těch lidí přibylo. Jak se začali ozývat lidé, kterým jde o dobrou věc, tak se stále hlasitěji ozývají i lidé na druhé straně, kteří jsou podporováni konspiračními médii a samozřejmě i vrcholnými politiky, kteří museli z nejvyšší politiky na chvíli odejít, ale kteří se chtějí vrátit a bojují o to, aby v politice zůstali.

Policie obvinila čtyři lidi a slovenská prokuratura před dvěma týdny oznámila, že další obvinění mají následovat. Jak hodnotíte práci policie?

Ještě je na to příliš brzy, ale od začátku deklaruji víru v to, že případ vyšetří, zdokumentují a že zatknou lidi zodpovědné za vraždu, tedy vykonavatele, organizátory nebo i ty, kteří si vraždu objednali. Jsem přesvědčen, že udělali opravdu hodně dobré práce. Samozřejmě byly tam i chyby, které byly od začátku medializované, ale mám důvěru v policii a věřím, že už brzy obviní i objednavatele vraždy.

Řekl byste, že práce policie, nejen co se týče samotného vyšetřování, ale i komunikace s veřejností se za uplynulý rok změnila?

Zcela objektivně je potřeba říci, že nový policejní prezident Milan Lučanský udělal v policii velký pořádek. Odešli odtamtud lidé, kteří vzbuzovali nedůvěru a kteří byli opravdu toxičtí.

Odešel třeba policejní prezident Tibor Gašpar, viceprezidenti nebo dva vyšetřovatelé, kteří v minulosti velmi často dostávali případy, které se týkaly Mariána Kočnera. A tyto případy pod jejich vedením vedly ke konstatování, že ten skutek se nestal.

V policii tak opravdu dochází k obměně kádrů a mám pocit, že vícero lidem se rozvázaly ruce. Že ti, kteří předtím měli nějaké zjištění a chtěli věci vyšetřovat, byli svázáni tím, že to jednoduše nešlo. A dnes se pouští i do témat, která pro ně byla dříve tabu.

Podle toho, jak to popisujete, tak to vypadá, že za uplynulý rok došlo k poměrně velkému otřesu, a to ať už na slovenské politické scéně, nebo u bezpečnostních složek.

To je pravda, bezpochyby se tu hodně věcí změnilo. Co se týče důvěry v policii, je větší, než byla předtím, ale je křehká. Mnohokrát jsem deklaroval víru v policii jako instituci a opravdu jsem přesvědčen, že se tam věci skutečně hýbou k lepšímu, ale potom se najednou zjistí, že vyšetřovatelům, kteří vyšetřují vraždu, byla odebrána část případu, která se týká přípravy vraždy dvou prokurátorů a jednoho advokáta. Nebylo to úplně dobře odkomunikované, a to pak najednou vyvolá pochybnosti.

Takže my policii důvěřujeme, ale kontrolujeme ji, to je naše práce. Nemůžeme říct, že se mění k lepšímu všechno, je tady stále obláček nejistoty.

Jak si vysvětlujete, že policie měsíc po vraždě Jána Kuciaka odložila trestní oznámení na Mariana Kočnera?

To je pro mě absolutně bezprecedentní věc. A to myslím úplně vážně. Jedním z důležitých úkolů státu a státních institucí, jako je policie, prokuratura, soudnictví nebo armáda, je ochrana lidí na Slovensku. To je pro mě základní princip státu.

Pokud se občané státu cítí ohrožení a požádají orgány o to, aby je chránily, tak musí udělat všechno pro to, aby je ochránily. A ne to schovat do šuplíku a po vraždě člověka, který žádal o pomoc, se vyvinit tím, že podle jejich názoru nedošlo k vyhrožování.

Je to bezprecedentní chyba a podkopává to autoritu takových institucí, jako jsou policie a prokuratura.

Ovlivnilo případ vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky to, jaký způsobem slovenská veřejnost důvěřuje policii, právnímu státu, bezpečnostním složkám?

Slovenská veřejnost dlouhodobě nedůvěřuje policii ani zdaleka tak jako v jiných zemích Evropské unie. Jsme úplně na chvostu. Důvěra - tedy ani nevím, jestli můžu mluvit o důvěře, protože se pohybuje pod padesáti procenty, je to tedy spíše nedůvěra, než důvěra.

Policie dostala druhou šanci se rehabilitovat. Mohou ukázat, že tu jsou opravdu pro lidi a nejsou tu proto, aby chránili mecenáše, politiky a sbírali špínu na politické oponenty.

Policie tak má podle mě jedinečnou možnost a velkou šanci získat důvěru a já bych byl moc rád, kdyby ji získala.