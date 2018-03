V Bratislavě začíná pracovat mezinárodní investigativní tým. Chce dokončit Kuciakem započatou práci

Kvůli vraždě novináře Jána Kuciaka začne v pondělí na Slovensku fungovat mezinárodní investigativní redakce. Zakládá ji vydavatelský dům Ringier Axel Springer, pro který zavražděný novinář pracoval. V redakci jsou třeba dva italští novináři, kteří už na Slovensku několik dnů pracují a mají na starost italskou stopu související s mafií. Cílem je dotáhnout do konce práci, kterou začal Ján Kuciak a hledat souvislosti s jeho vraždou. Bratislava 6:45 5. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Titulky slovenských deníků po vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

V širším centru města stojí namodralá velká kostka, před kterou parkují policejní automobily a stojí několik ozbrojených mužů. Vchod do budovy, ve které sídlí internetový server Aktuality.sk. V jednom z pater zde vznikne internacionální investigativní redakce.

„Děláme vše pro to, aby se z toho všeho, co chtěl Ján Kuciak napsat, zachránilo co nejvíce a aby se to dostalo k co největšímu počtu lidí,“ říká Radiožurnálu šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy, který bude investigativní redakci zaštitovat.

Je pro ni vyčleněná místnost s deseti židlemi a velkým stolem. U něj sedí zástupce vydavatele Martin Pastierovič.

„Je to celkem v raném stádiu. Co ale můžu uvést je to, že máme přislíbené kolegy z německého Die Welt, také kolegy ze švýcarského Blicku a z polského zpravodajského portálu Onet.pl,“ vyjmenovává Pastierovič.

„Samozřejmě je zde i značný problém co se týče jazykové bariéry, ten si uvědomujeme. Naši zahraniční kolegové tak určitě dostanou výpomoc od redaktorů Aktualit.sk, kde jim budou nápomocni kolegové z investigativního týmu i z dalších redakcí, ať už v případě překladu, nebo ziskávání informací,“ vysvětluje dále Pastierovič.

Zahraniční investigativci by měli přinést i svůj vlastní pohled na věc, zkušenosti, a především jim jde také o to zvýšit tlak na slovenské úřady, justici a politiky.

„Určitě jejich přístup k tématům může být odlišnější než ten, na který jsme zvyklí v našem prostředí. Také můžou mít i jinou novinářskou kulturu, což myslím v dobrém, že se například nenechají odradit nebo zakřiknout jakýmkoliv státním představitelem,“ dodal Pastierovič.

Do investigativního týmu jsou pozvaní i někteří čeští novináři, Pastierovič ale zatím nechce být konkrétní. Zároveň ale platí, že nabídnout spolupráci může každý novinář.