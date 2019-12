Vražda Jána Kuciaka. Slovenský soud přijal obžalobu na všechny čtyři obviněné, včetně Kočnera

Žádný ze čtveřice obžalovaných neprojevil zájem uzavřít s prokurátorem dohodu o vině a trestu, která by jim výměnou za doznání umožnila uložit nižší trest než v řádném procesu. Proti uzavření dohody o vině a trestu se zmíněnou čtveřicí se vyslovil i prokurátor.

Marek Para, advokát podnikatele Mariána Kočnera, u soudu tvrdil, že při vyšetřování případu došlo k porušení práv obhajoby.

Obhajoba podle něj neměla po skončení vyšetřování k dispozici celý spis. Namítal rovněž údajná procesní pochybení při zřízení společného vyšetřovacího týmu s Europolem, dále chybějící dokumenty ve spisu a skutečnost, že podle něj některé analýzy a dokumenty nevypracovali členové vyšetřovacího týmu.

Právní zástupce Kuciakovy rodiny Daniel Lipšic již před zahájením líčení tvrzení obhajoby odmítl. „Znám celý spis a jsem přesvědčený, že žádné procesní pochybení v řízení učiněné nebylo,“ řekl pro televizi TA3 Lipšič.

„Nebyly zjištěny takové závažné procesní chyby, které by odůvodňovaly jiný postup. Nedošlo k porušení práva na obhajobu,“ rozhodla nakonec předsedkyně senátu Ružena Sabová.

Obžalobu ve čtvrtek po téměř dvou letech od vraždy posuzoval Specializovaný trestní soud se sídlem ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy, který se na Slovensku zabývá nejzávažnějšími kriminálními případy.

O obžalobě nerozhodoval ve svém sídle, ale za přísných bezpečnostních opatření v blízké budově justiční akademie, kde se nachází velká místnost pro soudní líčení.

V jednacím sále bylo zhruba 100 novinářů, mezi nimi byli například redaktoři amerického deníku Wall Street Journal nebo německého listu Süddeutsche Zeitung. Na předběžné projednání obžaloby přišli také rodiče zavražděného reportéra a jeho přítelkyně.

„Je to jen začátek. Obžaloba byla potvrzena, začínají líčení. Bude to ještě dlouhé,“ uvedl Kuciakův otec Jozef. „Dívali jsme se jim do očí, mnozí uhýbali,“ řekla novinářům Zlatica Kušnírová, matka Kuciakovy zavražděné partnerky Martiny.

Čtveřice obžalovaných

Mezi obžalovanými je podnikatel Marian Kočner, jenž si podle vyšetřovatelů objednal Kuciakovu vraždu, při které byla loni v únoru zastřelena i reportérova snoubenka Martina Kušnírová.

Investigativní novinář Kuciak psal mimo jiné o kontroverzních podnikatelských aktivitách Kočnera.

Objednávku Kuciakovy vraždy jedna z obžalovaných a Kočnerova známá Alena Zsuzsová měla předat Zoltánu Andruskóovi, který údajně najal bývalého vyšetřovatele Tomáše Szabóa a bývalého vojáka Miroslava Marčeka.

Obžaloba se kromě případu vraždy Kuciaka a Kušnírové týká také vraždy podnikatele Petera Molnára z roku 2016.

Andruskó, který s policií při vyšetřování vraždy Kuciaka a Kušnírové spolupracoval, v případu už v říjnu dohodu o vině a trestu s prokurátorem uzavřel. Tato dohoda podléhá schválení soudem, který ji projedná na konci prosince. Andruskó se čtvrtečního líčení nezúčastnil.

