Otázky a odpovědi: co víme o vraždě Jána Kuciaka a jejím vyšetřování

V pondělí ráno vyslalo Slovensko do světa zprávu o smrti investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Od té chvíle se kolem případu, v němž hraje jednu z hlavních rolí reportérova práce, vynořuje více otázek než odpovědí. iROZHLAS.cz sestavil ty, na které jsou už odpovědi známé. Průběžně aktualizujeme Bratislava 14:00 1. 3. 2018 (Aktualizováno: 14:43 1. 3. 2018)

Kdo byli zavraždění Ján Kuciak a Martina Kušnírová?

Sedmadvacetiletý novinář Ján Kuciak se narodil ve Štiavniku a vystudoval žurnalistiku na univerzitě v Nitře. Pokračoval zde i v doktorandském studiu. Začínal v Hospodářských novinách, později přešel na portál Aktuality.sk, kde se věnoval především kauzám spojeným s vyšetřováním daňových podvodů u lidí blízkých vládní straně Smer.

Stejně stará Martina Kušnírová pocházela z okolí Prešova. Vystudovala archeologii, také na univerzitě v Nitře, a před smrtí pracovala na výzkumech u rodného města. Pár byl spolu pět let a letos 5. května plánoval svatbu.

Kdy došlo k vraždě?

Rodina Martiny Kušnírové regionálnímu deníku Korzár řekla, že dívka s matkou komunikovala naposledy ve středu dopoledne. Jako poslední kontakt páru uvedla policie čtvrtek (nekonkretizovala, zda je jednalo o kontakt s rodinou nebo někým jiným). Dívka rodině neodpovídala na telefonáty, zprávy na sociální síti ani v následujících dnech. Rodina si „ticho“ zprvu vysvětlila zaneprázdněností páru, jelikož telefony ještě zvonily - podle všeho se vybily až během víkendu. V neděli se s příbuznými Kušnírové spojila Kuciakova matka, která se se synem rovněž nedokázala spojit.

Přivolaná policie dorazila na místo v neděli ve 22.30. Při vyšetřovaní proto policie datuje smrt páru do rozmezí několika dnů, tedy od čtvrtka do neděle. Generální prokurátor uvedl jako pravděpodobný čas střelby čtvrtek večer, policejní prezident s odkazem na lékaře mluvil i o pátku.

Kde se dvojnásobná vražda stala?

Těla páru se našla v rekonstruovaném domě ve vesnici Velká Mača na západě Slovenska, zhruba 60 kilometrů od Bratislavy. Nemovitost si Kuciak pořídil teprve nedávno a svépomocí dům rekonstruoval. Dům se nachází v obydlené a hustě zastavěné ulici na okraji vesnice. Obec s 2600 obyvateli je poměrně dobře sledovaná – na největší křižovatky zde dohlíží 30 kamer a policie už řekla, že pracuje s kamerovými záznamy. K ulici, kde pár bydlel, je ale možné dostat se i polní cestou a ji samotnou žádná kamera nesleduje.

Dům Jána Kuciaka ve Velké Mači | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Co víme o tom, jak vražda proběhla?

Na tělech Kušnírové i Kuciaka se našlo po jednom výstřelu – v prvním případě do hlavy, v druhém do hrudi. Policie neuvedla, zda měli i nějaká další zranění. Vražedná zbraň se na místě nenašla a nikdo ze sousedů výstřel neslyšel. Podle prokurátora existuje „velice malá, ale přece jenom naděje, že získají biologický materiál“.

Slovenský deník Pravda s odkazem na své zdroje informoval o nábojích poskládaných kolem těl, které měly být vzkazem od nájemného vraha. Tuto verzi ale Kuciakův šéf a šéfredaktor portálu Aktuality v rozhovoru pro iDnes.cz popřel. „Víme od policie, že tam nebyl žádný vzkaz od mafie, nějak rozmístěné náboje. Byly tam vystřílené nábojnice i nevystřelené náboje, ale nejpravděpodobněji proto, že měl (vrah) problém s dobíjením pistole a náboje mu vypadávaly, když přebíjel. Nebyl to vzkaz ve smyslu ‚zabijeme další‘“.

Bratr Martiny Kušnírové pro Korzár zároveň uvedl, že páru se v úterý porouchalo auto a nešlo ani ve středu ráno, kdy se sestrou mluvili. Připustil, že může jít o náhodu, zdá se mu ale „zvláštní“. Policie o poruše vozu zatím nemluvila.

Jaké možné motivy se v případu objevují?

Policie v tuto chvíli pracuje s pěti nebo šesti verzemi událostí, které jsou podle ní rovnocenné. Policejní prezident Tibor Gašpar ale uvedl, že motiv pravděpodobně souvisí s prací novináře.

Hlavní pozornost se v této souvislosti obrací k poslednímu Kuciakovu textu o italské mafii na východním Slovensku. Několik novinářů, kteří s Kuciakem na tématu spolupracovali, proto dostalo policejní ochranu.

Ve středu policejní prezident oznámil, že policie dostala relevantní informace o dvou osobách - dlouhodobě podezřelých z drogové trestní činnosti - které se měly v pátek domlouvat na tom, že se setkají ve Velké Mači a přinesou s sebou zbraně.

Při třech domovních prohlídkách policie podle Gašpara zajistila 160 gramů pervitinů, několik nábojů a množství „chladných“ zbraní a krátkou střelní zbraň. Zatím není jasné, zda se jednalo o vražednou zbraň.

Ve čtvrtek policie při razii na východě Slovenska v souvislosti s vyšetřováním vraždy novináře Kuciaka zadržela sedm osob – mezi nimi i muže, které zmiňoval poslední Kuciakův text.

Tolik oficiální informace. V případu se ale objevuje i řada spekulací. Slovenská televize Joj a deník Plus jeden den uvedly, že v domě se nenašly stopy po násilném vniknutí, a na místě činu se naopak našly tři šálky. Na jejich základě spekulují, že pár mohl vraha nebo vrahy vpustit do domu dobrovolně, či ho dokonce znát. Podle jejich informací zároveň z domu nic nezmizelo, což by vylučovalo loupežné přepadení.

Proč se zprvu mluvilo o podnikateli Mariánu Kočnerovi?

Marián Kočner je slovenský podnikatel, jehož jméno se spojuje s více kauzami a byl také ústředním tématem přibližbě dvou desítek Kuciakových textů. Na podzim loňského roku Kočner novináři vyhrožoval, že bude hledat „špínu“ na jeho nejbližší rodinu a zničí mu kariéru. Kuciak podal trestní oznámení, podle policie nebyla Kučnerovy slova ale ani přestupek.

Právě v souvislosti s výhružkou se začala pozornost médií v prvních hodinách po oznámení vraždy věnovat Kočnerovi. Sám podnikatel označil vraždu za obrovskou tragédii a své spojování s ní za „absolutní hloupost“.

Smrt novinare J. Kuciaka souvisi podle policejniho prezidenta zrejme s jeho investigativni cinnosti @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/wSso0Ddzdy — Pavlína Nečásková (@PavlnaNeskov) 26. února 2018

Jak se v příběhu ocitla italská mafie?

Tahle linka se začala objevovat v pondělí večer poté, co slovenská média začala zveřejňovat informace o tom, čeho se vlastně týkal poslední text Jána Kuciaka. Novinář pracoval rok a půl na materiálu, který dokazoval propojení buňky italské zločinecké organizace 'Ndrangheta na blízké spolupracovníky premiéra Roberta Fica - asistentku Márii Troškovou a tajemníka bezpečnostní rady státu Viliama Jasaňe (oba dočasně opustili své funkce). Popsal zároveň způsob, jakým způsobem si Italové na východě Slovenska měli zabezpečovat peníze z dotací.

Co je vlastně 'Ndrangheta?

Podle zprávy Europolu z roku 2013 je 'Ndrangheta jednou z nejnebezpečnějších zločineckých organizací na světě a v průběhu let se jí povedlo přerůst daleko za hranice rodné Kalábrie. „Představuje velké riziko nejen pro Itálii, ale také pro další země, kde působí, včetně Německa, Španělska, Nizozemska, Francie, Belgie, Švýcarska, Kanady, US, Kolumbie a Austrálie,“ stojí ve zprávě.

Europol 'Ndranghetu popisuje jako velice semknutou organizaci, jejímž hlavním příjmem jsou peníze z pašování drog, podvodů nebo pochybných tendrů. Kryje se legálními obchodními strukturami, které slouží jako maskování pro „praní“ peněz. Podle Europolu se „kolonizace“ nových území u 'Ndranghety projevuje extrémní opatrností a velice dobrou přípravou.

Den po oznámení vraždy hořel v Košiciích daňový úřad. Souvisí tyto dvě věci spolu?

Příčina požáru se ještě vyšetřuje. U šestipodlažní budovy ale hořela střecha, která se rekonstruuje, a zatím se neobjevily žádné náznaky úmyslného založení. Samotný daňový úřad se nachází v prvním a druhém patře a jeho archiv v suterénu. Mluvčí finanční zprávy zároveň uvedla, že dokumenty jsou ukládány i elektronicky, a úřad proto žádná data neztratil.

Robert Fico na tlačovej konferencii ukazuje na milión eur na stole - odmenu za informácie vedúce k polapeniu vraha Jána Kuciaka. pic.twitter.com/8htWXHLxhN — Eva Mospanova (@EvaMospan) 27. února 2018

Fico na tiskové konferenci nabídl milion eur za informace o pachatelích. Proč to dělá?

Slovenský premiér na tiskové konferenci prohlásil, že ochrana novinářů je priorita jeho vlády a útok na ně kvůli jejich práci je útokem na demokracii. Milion eur v hotovosti na dřevěném stolečku, který se stal překvapivým doplňkem premiérova vystoupení, byl nejspíš snahou podtrhnout tato slova. Ministerstvo vnitra zřídilo pro tipy i speciální telefonní linku.

Jaký bude efekt finanční odměny, nelze říct. Stejnou odměnu vypsala po vraždě maltské novinářky Daphne Caruany Galizieové i tamní vláda. I přesto, že za útok na novinářku čelí obvinění trojice mužů, odměna je pořád „na stole“, informoval v lednu tamní tisk. Žádný z tipů veřejnosti totiž nevedl k zatčením a policie pořád pátrá po objednavateli vraždy.

Policejní prezident mluvil o tom, že případ má přesah i do Česka. O co přesně jde?

Na textu o italské mafii s Kuciakem spolupracovala mimo jiné i Pavla Holcová z Centra pro investigativní žurnalistiku. Kuciak s kolegou z deníku SME v začátcích totiž věděli, že asistentka Roberta Fica podnikala s mužem jménem Antonino Vadala. Pracovali i s informací, že lidé s příjmením Vadala se objevují mezi členy 'Ndranghety. Nedokázali ale slovenské Vadalovce propojit s těmi italskými. V tomto bodu se obrátili na české i italské investigativce, kteří jim s pátráním pomohli.