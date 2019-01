Vlivné známosti. Obviněná v případu vraždy Kuciaka si dopisovala i s místopředsedou parlamentu

Vyšetřování vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové na Slovensku zatím nebere konce. Už teď je ale jasné, že tento případ odhalil víc, než by si kdokoliv před pár měsíci dokázal představit. Soustřeďme se na Alenu Zsuzsovou, která patří mezi obviněné z Kuciakovy vraždy. Zároveň jde o ženu, která podle vyšetřovatelů vraždu zadávala, vyplácela ji a s kterou zřejmě komunikovala řada vlivných mužů. Bratislava 16:10 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie ze vzpomínkové akce na zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O Aleně Zsuzsové se v tuto chvíli ví, že je jí 44 let, má dlouhé černé vlasy, jednu dceru a byla zřejmě důležitou spojkou Mariana Kočnera – podnikatele podezřelého z Kuciakovy vraždy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdo je Alena Zsuzsová, který je mezi obviněnými z vraždy novináře Jána Kuciaka? Popsala zpravodajka Pavlína Nečásková

Slovenský Deník N informoval s odvoláním na zdroj z vyšetřování, že se Zsuzsová snažila v minulosti navázat osobní komunikaci s vlivnými muži.

Mezi nimi je jeden prominentní právník, předseda bratislavského kraje, opoziční politik, vydavatel novin nebo náměstek generálního prokurátora René Vanek, který kvůli tomu už o svou vysokou pozici přišel.

„Je to běžná věc, že člověk komunikuje s lidmi, které nezná. Je to chyba. Zřejmě zůstanu na prokuratuře, ale kde, to zřejmě ještě padne rozhodnutí,“ uvedl Vanek.

Kontakty s vlivnými

Prokuraturou to ale nekončí. Esemeskovat měl podle Denníku N se Zsuzsovou také místopředseda parlamentu Martin Glváč ze strany Smer, který ale osobní komunikaci s obviněnou popírá.

Slovenská média proto zveřejnila takzvané selfie fotografie, které měl Glváč Zsuzsové posílat přímo z parlamentu, a text jejich intimních zpráv. Glváč teď mlčí. Nemlčí ale opozice – třeba Igor Matovič ze stany OĽaNO.

Zprávy je stály život. Letos zemřely desítky novinářů, přinášíme příběhy některých z nich Číst článek

„On, člověk, který si s mafiánskou štět... užíval na facebooku, nemá co být velmi vysokým ústavním činitelem. Stáhněte Glváče ze všech vysokých funkcí, ve kterých se nachází. Dejte ho do karantény,“ prohlásil Matovič.

Výzvy k odvolání Glváče putují už ke slovenskému premiérovi Petru Pellgrinimu ze Smeru. „Předsedovi vlády nenáleží zasahovat do kompetencí Národní rady a rozhodovat, kdo bude stát v čele orgánů v Národní radě,“ uvedl.

Vysvětlení chce ale od Glváče slyšet nejen premiér, ale celé předsednictvo strany Smer. A otázka zůstává stejná u všech dotyčných: proč o své komunikaci neinformovali policii hned poté, co se dozvěděli, že Zsusovou zatkli kvůli vraždě Jána Kuciaka. A s kým dalším si ještě Zsuzsová esemeskovala.

Šéf vydavatele listu Denník N Lukáš Fila například napsal, že ho v roce 2013, kdy byl zástupcem šéfredaktora listu Sme, oslovila Zsuzsová prostřednictvím sociální sítě. Fila také zveřejnil komunikaci se Zsuzsovou, která vystupovala pod jménem Aya Alia a která si s Filou vyměňovala zprávy zejména o jeho působení v hudební kapele.

Zsuzsová bola aj pri zvláštnej podpisovej akcii, ktorá mohla pomôcť Kočnerovi vstúpiť do politiky https://t.co/MSnOq5TEER pic.twitter.com/0wRn4cb3sl — Denník SME (@denniksme) 21. října 2018

Čtyři obvinění

Z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové jsou obviněni čtyři lidé. Podle policie jde o vykonavatele nájemné vraždy Tomáše Szabóa, druhotnou objednavatelku zločinu Alenu Zsuzsovou, řidiče, který Szabóa vezl, Miroslava Marčeka a zprostředkovatele Zoltána Andruskóa.

Slovenský podnikatel Marián Kočner | Zdroj: Profimedia

Podle vyšetřovatelů neměla Zsuzsová osobní důvod na objednávku vraždy novináře a údajně byla jen zprostředkovatelkou. Ve slovenských médiích je pak Zsuzsová označována za ženu blízkou kontroverznímu podnikateli Marianu Kočnerovi, o jehož aktivitách zavražděný novinář Kuciak rovněž psal. Jeho jméno, coby objednavatele, měl zmínit spolupracující obviněný Andruskó.

Kuciak pracoval jako investigativní redaktor pro zpravodajský web Aktuality.sk. On a jeho snoubenka byli zastřeleni ve svém domě ve vesnici Veľká Mača 21. února. Slovenská policie i prokuratura již dříve uvedly, že úkladná vražda souvisela s Kuciakovou prací.

Kuciakova vražda otřásla Slovenskem, vyvolala největší demonstrace v zemi od pádu komunismu a vedla i k odstoupení ministra vnitra Roberta Kaliňáka, premiéra Roberta Fica (oba Smer) a odchodu policejního prezidenta Tibora Gašpara.