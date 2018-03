Vražda novináře Kuciaka: policie při razii na východě Slovenska zadržela sedm lidí

Slovenská policie při razii na východě země v souvislosti s vyšetřováním vražd novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky zadržela sedm osob, řekl policejní prezident Tibor Gašpar. Mezi zadrženými je i Antonino Vadala - italský podnikatel, na jehož vazby s italskou mafií upozornil ve své poslední reportáži zastřelený novinář. Košice 14:31 1. 3. 2018 (Aktualizováno: 16:49 1. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský policejní prezident Tibor Gašpar | Foto: Marko Erd | Zdroj: ČTK/AP

Razie v objektech spojovaných s Vadalou kriminalisté zahájili ráno. Podle portálu Aktuality.sk, pro který Kuciak pracoval, policie zasahovala v Trebišově a Michalovcích. Kriminalisté za účasti příslušníků speciální policejní jednotky například prohledávali Vadalův dům a přilehlé prostory v Trebišově.

Otázky a odpovědi: co víme o vraždě Jána Kuciaka a jejím vyšetřování Číst článek

Mezi zadrženými mají být také Vadalovi příbuzní. Gašpar řekl, že policisté při raziích zadrželi například počítače, dokumenty a také dvě střelné zbraně, na které má jejich majitel potřebné povolení.

Kuciak ve svém nedokončeném materiálu napsal, že na východě Slovenska fungují ve vzájemné koordinaci zástupci čtyř rodin z prostředí italské Kalábrie, kde působí obávaná mafie 'Ndrangheta.

Mezi nimi je i Vadalova rodina. Jejich hlavní podnikatelskou činností na Slovensku je podle novináře zemědělství.

Nová stopa ve vyšetřování?

Policejní prezident Tibor Gašpar pak také na čtvrteční na tiskové konferenci zmínil novou stopu ve vyšetřování, která by se měla týkat slovenského nejvyššího soudu. Publicista Radovan Bránik portálu Aktuálně.cz řekl, že vražda Kuciaka spíše mohla souviset s případem korupce na jednom z klíčových slovenských soudů.

Vražda slovenského novináře: Zabíjela jedna zbraň, stále ji hledáme, řekl policejní prezident Číst článek

„Pokud se mám vyjádřit k tomu, zda se začínáme zabývat podezřeními na nejvyšším soudu, o čem byly v médiích informace, tak ano. Potvrzuji, že bylo podáno trestní oznámení v této věci, že by to mohlo mít souvislost (s vraždou novináře). Provádějí se vyšetřovací úkony v tomto směru," řekl slovenský policejní prezident.

Šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy ale popřel informace, že by jeho redakce měla informace o možné korupci na slovenském soudu, jak o tom hovořil Bránik. Tvrdil, že o této věci s Kuciakem, ale ani s Bránikem nikdy nehovořil.

Gašpar také vyloučil potenciální drogovou stopu, o které informoval ve středu. Tehdy říkal, že dva lidé podezřelí z drogové trestné činnosti se domlouvali, že si vezmou zbraně a půjdou do obce Velká Mača, kde byl zavražděn Kuciak se svou snoubenkou.

Generální prokuratura už zanalyzovala poslední Kuciakovu reportáž a našla v ní 73 podnětů pro trestný čin, které teď musí prověřit.

Matka zavražděné novinářovy přítelkyně Martiny Kušnírové podle listu Plus jeden deň vyslovila obavy z manipulování vyšetřování ze strany slovenské policie a uvítala by zapojení mezinárodního týmu do vyšetřování případu.

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák na sociální síti napsal, že do vyšetřování se zapojila česká i italská policie a že následně potvrdili pomoc Slovensku představitelé Europolu, americké FBI a britského Scotland Yardu.