Umím si představit vstup Finska do NATO dříve než Švédska, říká ministr Lipavský

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) si umí představit, že by Finsko vstoupilo do NATO dříve než Švédsko. Řekl to v úterý po schůzce se svým slovenským kolegou Rastislavem Káčerem. Přednostní schválení vstupu Finska o víkendu naznačilo Turecko. To blokuje švédský vstup s odůvodněním, že vláda ve Stockholmu poskytuje útočiště kurdským představitelům, které Ankara označuje za teroristy. Praha 15:01 31. ledna 2023

„Umím si představit, že možná Finsko vstoupí dříve do Severoatlantické aliance než Švédsko. Na druhou stranu bych si přál, aby obě země vstoupily co nejdříve, a to plně podporujeme,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Lipavský i Káčer vyjádřili přesvědčení, že vstup Finska a Švédska do NATO bude úspěšně naplněn.

„V Turecku probíhá předvolební kampaň, možná to trochu zvyšuje emoce. V bezpečnostní politice a ve strategických záležitostech je třeba emoce tlumit. Ta racionalita na konci převáží,“ řekl Káčer, který spolu s Lipavským také zahájili slovensko-české diskusní fórum za účasti zástupců vládního a nevládního sektoru z obou zemí.

Vstup dvojice severských států dosud neratifikovaly Turecko a Maďarsko. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan o víkendu naznačil, že Ankara by mohla dát souhlas se začleněním Finska do NATO zvlášť. Finský ministr zahraničí Pekka Haavisto v pondělí vyjádřil naději, že jeho země vstoupí do Aliance nejpozději v červenci, a to spolu se sousedním Švédskem.