Lipavský vyzval na zasedání Rady bezpečnosti OSN k vytvoření tribunálu, který bude stíhat ruskou agresi

Český ministr zahraničí Jan Lipavský ve čtvrtek v projevu na zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzval ke zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu, který bude stíhat ruskou agresi na Ukrajině. Jednalo se o první vystoupení zástupce České republiky v Radě bezpečnosti OSN téměř po 30 letech. New York 19:02 22. 9. 2022 (Aktualizováno: 19:09 22. 9. 2022)

S odkazem na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 zdůraznil, že je zapotřebí jednou provždy odmítnout imperialistické touhy Ruska a jeho koloniální politiku.

Lipavský v úvodu projevu na zasedání RB OSN na téma „zachování míru a bezpečnosti na Ukrajině“označil ruskou agresi na Ukrajině za „koloniální, nevyprovokovanou a nezákonnou“ a poznamenal, že Česká republika v přepočtu na obyvatele přijala největší počet uprchlíků z Ukrajiny, a to více než 400 000.

„Ruská agrese je nejspíše tou nejnebezpečnější hrozbou pro světový mír za poslední desetiletí. Ve čtvrtek se týká Ukrajiny, zítra se může týkat jiné země,“ řekl Lipavský.

„V srpnu 1968 to bylo Československo, do kterého vtrhly Moskvou vedené jednotky. Potlačení takzvaného Pražského jara, násilné vměšování se do mírumilovného života jiné země, udělalo z mé země okupovanou kolonii,“ dodal.

Lipavský uvedl, že Ukrajina odmítla zotročení a statečně bojuje za multilaterální svět, kde pravidla ochraňují mír. „Jsme zhrozeni krutostmi, jichž se ruské jednotky dopustily v Mariupolu, Buči, Irpini, Izjumu a na dalších místech. Nesmírně nás znepokojují také zprávy o takzvaných ‚filtračních táborech‘, které Rusko provozuje na Ukrajině,“ poznamenal.

„Stovky tisíc ukrajinských civilistů byly odvezeny do Ruska, včetně dětí. Existují svědectví o sexuálním zneužívání a o zneužívání na základě pohlaví, které jsou používané jako nástroje vedení války,“ zdůraznil.

Ministr poznamenal, že tyto zločiny je zapotřebí vyšetřit a potrestat. „Více než 40 států včetně Česka o situaci na Ukrajině zpravilo Mezinárodní trestní soud (ICC), který začal už v březnu dění na Ukrajině vyšetřovat,“ řekl. Šéf české diplomacie také vyzval ke zřízení zvláštního mezinárodního tribunálu, který vyšetří zločin agrese spáchané Ruskem na Ukrajině.