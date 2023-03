Lipavský: Podporuji zřízení zvláštního trestního tribunálu. Rusko musí nést odpovědnost za zločiny

Mezinárodní trestní soud v Haagu vydal minulý týden zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. Ministři spravedlnosti se v pondělí scházejí v Londýně, aby probrali možnosti, jak podpořit vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině. Ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů například prosazuje zřízení zvláštního tribunálu, který by se ruskými prohřešky systematicky zabýval. Praha 11:43 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů podporuje ve věci ruských zločinů na Ukrajině zřízení zvláštního tribunálu | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Pořád prosazujete zřízení zvláštního tribunálu?

Samozřejmě. Já myslím, že je naprosto jednoznačné, že pokud někdo rozpoutá válku a přizná se k tomu v přímém televizním přenosu ten samý den, tak je potřeba, aby za to nesl odpovědnost.

Zločin agrese je zločin, který zakazuje Charta OSN, dokument, který vzešel z výsledků druhé světové války ze snahy mezinárodního společenství, aby se hranice neměnily silou, což je princip, který je pro Česko a jeho bezpečnost velmi důležitý.

Politicky je potřeba trvat na tom, že za rozpoutání války je potřeba nést odpovědnost. A toto je vlastně otázka, kterou si dneska mezinárodní společenství musí umět zodpovědět.

Tomu rozumím, ale zřizování zvláštního tribunálu by mohl být běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem a my už dnes můžeme využít stávající struktury Mezinárodního trestního soudu.

Ale já myslím, že i současné varianty a návrhy směřují k tomu, že zvláštní tribunál bude nějakým způsobem využívat už existujících mechanismů a existujících institucí, které samozřejmě jsou poměrně drahé a podstatná část z nich sídlí právě v Haagu.

Ministři spravedlnosti budou na pondělním jednání v Londýně probírat také finanční a další podporu Mezinárodního trestního soudu tak, aby se mohl systematicky zabývat válečnými zločiny spáchanými na Ukrajině. Jakou podporu může nabídnout Česko?

My se zapojujeme do celé řady mechanismů, ať už finančními příspěvky, nebo vysláním konkrétních expertů, vyšetřovatelů. Také se snažíme, aby čeští představitelé nebo Češi byli úspěšní v různých nominacích do funkcích, na pozice soudců. Takže toto je český příspěvek, který je poměrně aktivní.

A bylo by případně Česko připraveno ještě významně navýšit ten příspěvek, kdyby právě k tomuto dospělo pondělní jednání ministrů spravedlnosti v Londýně?

Tak to bychom se museli potom podívat na konkrétní návrh.

A kdybyste mohl vyčíslit dnešní finanční podporu Česka ve prospěch Mezinárodního trestního soudu, tak ta je jaká?

To vám takhle z hlavy neřeknu.

Konference se zúčastní ministři spravedlnosti z řady zemí. Budeme tam mít jako Česko taky svého reprezentanta?

Bezpochyby ano, ale v tuto chvíli vám za ministerstvo spravedlnosti ten detail neposkytnu.

Nemáte tedy informaci od vašeho kolegy, od pana ministra Blažka, jestli byl pozván?

Nemám teď v ruce přesný detail.

Ale nějaký český zástupce tam tedy podle vašich informací bude?

Myslím, že ano. Ještě si to ověřím.

Zatykač na Putina neblokuje mírová jednání

Ať už dnešní jednání ministrů dopadne jakkoli a ať už se rozhodne o tom, že bude zřízený zvláštní tribunál nebo že budou nějak posíleny stávající struktury Mezinárodního trestního tribunálu, může být práce tohoto soudu v dohledné době víc než jen symbolická? Když asi není pravděpodobné, že by se v dohledné době podařilo pozatýkat představitele ruského režimu?

To není vůbec symbolické. Podívejte se, kolik diktátorů si myslelo, že jsou naprosto nedostižní, a nakonec před těmi soudy stanuli. Afričtí diktátoři, Milošević. Všichni ve své době si mysleli, že jsou naprosto nedotknutelní, že se jim nic stát nemůže.

Spravedlnost a boží mlýny je nějakým způsobem doběhly. Těžko soudit, jaká bude budoucnost současného vedení v Rusku, ale je potřeba, aby i tento tlak na ně byl vyvíjen, aby oni si uvědomili, že mezinárodní společenství odmítá tolerovat jejich agresivní válku proti Ukrajině.

Uvítal jste, že Mezinárodní trestní soud minulý týden vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. Je jasné, jak už jste teď vysvětloval, že lidé odpovědní za zločiny spáchané na Ukrajině by se z těchto zločinů měli zodpovídat. Ale zajímalo by mě, neztíží tento zatykač přece jenom případná budoucí mírová jednání?

Myslím, že mírová jednání mají směřovat k tomu, aby Ukrajina dokázala uhájit svoji územní celistvost a nezávislost. Rusko každý dnem podniká ofenzivní akce a snaží se obsadit více ukrajinských území. Takže podle mě to určitě nebude něco, co bude blokovat případná jednání, protože ruská představa o mírových jednáních se v tuto chvíli zcela diametrálně liší od ukrajinské představy.

Představme si, že Rusko by pochopilo, že na Ukrajině nemůže uspět a bylo by otevřené jednáním a ústupkům. Prezident Putin by se pak ale nemohl dostavit do řady zemí k případným jednáním z toho důvodu, že by tam byl zatčen.

Protože Putin se dopustil brutální agrese proti Ukrajině, tak myslím, že to snad každý pochopí.

To jistě, ale ptám se na to, jestli by ten zatykač neztěžoval případná mírová jednání s Ruskem.

Mírová jednání musí směřovat k tomu, že Ukrajina dokáže obhájit územní celistvost a suverenitu. A Rusko může podniknout celou řadu kroků k tomu, aby jednalo o míru a aby se zasadilo o mír.

Ale samozřejmě v jejich pojetí je to obrana území, které oni anektovali. Takže to je jejich styl a je otázkou, jestli Vladimir Putin vlastně může stát v čele takových mírových jednání. To jsou otázky, na které budeme nicméně znát odpověď, až k nim dojde.

Ještě by mě zajímalo, pane ministře, máte nějaké nové zprávy o českém dobrovolníkovi na Ukrajině, kterého vážně zranil šrapnel?

V tuto chvíli nemám žádné informace, které bych k tomu mohl poskytnout.

Čili dál platí, že jeho převoz do Česka je zatím vyloučený kvůli zdravotnímu stavu.

Jak říkám, nemám žádné další informace, které bych k tomu mohl poskytovat.

Jste v pondělí v Bruselu a čeká vás tam zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany zemí EU. Mělo by se schvalovat uvolnění dvou miliard eur ze společných peněz na munici pro Ukrajinu. Očekáváte, že to projde hladce?

Doufám, že se na tom dokážeme shodnout. V tuto chvíli na tom velmi intenzivně pracujeme a pozice Česka je taková, že chceme dosáhnout kvalitní dohody.