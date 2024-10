Pavel vyznamenal i Jana Pavla II. Byl prvním papežem, který k nám přijel

Za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv prezident Petr Pavel v pondělí udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka in memoriam papeži Janu Pavlovi II. Papež, občanským jménem Karol Wojtyla, si podle prezidenta vyznamenání zasloužil mimo jiné tím, že sehrál mimořádnou roli v období pádu komunistických režimů ve střední Evropě. Profily vyznamenaných Praha/Vatikán 21:48 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež Jan Pavel II. v roce 1979 | Foto: Bridgeman Images | Zdroj: Reuters

Jan Pavel II. byl prvním Slovanem, který usedl na papežský stolec, když předtím byl krakovským arcibiskupem.

Vyznamenání pro Jana Pavla II. Jeho životní příběh připomněl Zdeněk Novák

Do českých dějin vstoupil jako první, kdo ve funkci papeže přijel na území našeho státu. V dubnu 1990, ani ne půlroku po Sametové revoluci, ho v Praze přivítal tehdejší prezident Václav Havel. „Nevím, zda vím, co je to zázrak, přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku,“ pronesl tehdy Havel. Jana Pavla II. tehdy označil za posla lásky, vzdělanosti, míru a vzájemné tolerance.

„Jistě je to řízení prozřetelnosti, že právě papež Slovan je prvním papežem, který vstoupil do této země,“ řekl Jan Pavel II. po přivítání v Praze a sám sebe při té příležitosti označil jako papeže, který Čechům rozuměl, nejen díky jazyku.

„Rozumí jejich řeči, rozuměl i jejich mlčení. V době, kdy byla církev této země umlčena, považoval jsem za součást svého poslání být jejími ústy,“ prohlásil.

Ústy Čechů, Moravanů a Slováků se Jan Pavel II. cítil, když se ještě ve funkci krakovského arcibiskupa zastával československých katolíků perzekvovaných komunistickým režimem. A také když pět dní před začátkem sametové revoluce v Československu svatořečil Anežku Českou.

Oceňovaný byl za to, že církev v různých ohledech otevřel i nekatolíkům. A ačkoli církev v některých ohledech modernizoval, v jiných, jako například ve vztahu k interrupcím nebo sexuálním otázkám, byl jasným zastáncem konzervativního proudu.

Papež Jan Pavel II. (vpravo) a tehdejší kardinál Miroslav Vlk 22. 5. 1995 na letišti v Mošnově před odletem do Říma z krátké návštěvy Česka. | Zdroj: Profimedia