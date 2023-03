Svědectví odhalují snahu Jana Pavla II. utajit případy pedofilie v polské církvi. Morawiecki ho brání

Polský Sejm přijal usnesení o obraně dobrého jména papeže Jana Pavla II. Jeho jméno je od pondělí ve společnosti hojně skloňované v souvislosti s utajováním případů pedofilie v polské církvi. Komerční televize TVN na začátku týdne odvysílala reportáž plnou svědectví o tom, že Karol Wojtyla věděl o sexuálním zneužívání ze stran některých kněží. Varšava 13:13 9. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý polský papež Jan Pavel II. | Zdroj: Reuters

Karol Wojtyla, bývalý papež Jan Pavel II., se podle svědectví a důkazů snažil utajit případy sexuálního zneužívání v jeho arcidiecézi, a to minimálně u dvou kněží. Wojtyla jednoho poté, co údajně vyslechl několik svědectví, poslal na misii do Rakouska. Druhý případ se týká nechvalně známého Eugeniusze Surgenta, kterého přeložil na jinou farnost.

Surgent nebyl nikdy zbaven kněžství, sloužil více než 50 let, přestože byl v 70. letech odsouzen k vězení za zneužívání šesti chlapců ve farnosti Kyčora ve Slezském vojvodství.

Po propuštění dál pracoval v pastorační službě a dál pokračoval ve zneužívání dětí. Podle dřívějších odhalení deníku Rzeczpospolita, který se tomuto případu věnoval na konci loňského roku, o tom tehdy věděla policie, tedy státní bezpečnost, ale nezasáhla. Naopak Surgenta naverbovala do svých služeb.

Věděli o tom i jiní biskupové. Jde především o roli Karola Wojtyly, tedy pozdějšího papeže Jana Pavla II. Jak odhalil novinář Marcin Gutowski, Wojtyla už jako kardinál v 70. letech propustil Surgenta z diecéze, kterou měl pod sebou, ale nikdy tohoto kněze nezbavil kněžství.

Morawiecki stojí za papežem

Polský premiér Mateucz Morawiecki zveřejnil velmi emotivní video podbarvené hudbou, na kterém se jeho projev prolíná s obrázky a záznamy polského papeže, kterého církev svatořečila v roce 2014.

Morawiecki považuje současnou diskusi za útok na papeže Poláka. Hraje na nacionalistickou notu, na příslušnost papeže k Polsku. S jakousi snahou vyvolat civilizační válku v Polsku mluví o papeži jako o krajanovi z Wadowic a zmiňuje nutnost stát za ním, aby zůstalo svědomí celého národa čisté. Poláci jako národ podle něj Janu Pavlovi II. vděčí za mnohé. Konkrétní zásluhy dokonce jmenoval.

Odvrácenou tvář církevního hodnostáře ale nezmínil, stejně jako nezmínil oběti zneužívání, protože zatímco Surgent už nežije, zemřel v roce 2008, tak oběti stále žijí. Marcin Gutowski má jejich svědectví a získal i svědectví od člověka, který přiznal, že sám Karola Wojtylu o případech zneužívání informoval.

Za Wojtylu se nestaví pouze premiér, Sejm ve středu přijal také usnesení na obranu dobrého jména Jana Pavla II. Informoval o tom ještě večer mluvčí strany Právo a spravedlnost Rafael Bochenek.

Vyšetřování archivů začíná

Případy sexuálního zneužívání v církvi se bude zabývat polský Institut národní paměti. Vedení ústavu už se rozhodlo sestavit tým vyšetřovatelů, kteří budou bádat v archivech státní bezpečnosti, protože ta podle dosavadních zjištění Rzeczpospolite Surgenta naverbovala ke spolupráci.

Tým má vést Robert Derewenda, ředitel lublinské pobočky Institutu národní paměti, který přenáší také na katolické univerzitě v Lublinu. Další složení týmu zatím není známé, je tajné.

O tom, že nějaká fáze vyšetřování už pravděpodobně začala, svědčí také to, že ústav v poslední době rychle digitalizuje své dokumenty, protože k digitálním zdrojům má přístup větší počet lidí než k originálům.

O vyšetřování případu pedofilie v době, kdy krakovskou arcidiecézi vedl Karol Wojtyla, má zájem také apoštolská nunciatura, která už požádala určité arcidiecéze, aby prohledaly své archivy.

