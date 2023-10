Polské volby byly opožděným hlasováním o potratech. Vláda PiS se po osmi letech unavila, říká odborník

Poláci jsou unavení z osmi let vlády konzervativního Práva a spravedlnosti (PiS), i proto se k nedělním volbám dostavili v rekordním počtu a většinu v parlamentu přisoudili dosavadní opozici. „Podporovatelé PiS navíc nejsou žádný ‚beton‘. Rozumí systému, že se střídají dvě strany,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz historik a polonista Jan Škvrňák, podle kterého začali mít vlády PiS neustále řešící kulturní války dost i mnozí nevoliči. Rozhovor Varšava 12:03 17. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štáb Občanské koalice, u mikrofonu Donald Tusk | Zdroj: Reuters

Co byl podle vás hlavní důvod, proč volby dopadly, jak dopadly? Už teď jsou mnohé interpretace, například že byla nízká účast důchodců nebo že se opozici podařilo voliče mobilizovat proti PiS…

Důchodci asi přišli podobně, ale přišlo daleko více mladých i více žen. Jedním z bodů mobilizace bylo opožděné hlasování o potratech. PiS interrupční zákon výrazně zpřísnilo na podzim 2020. Z tehdejších velkých protestů nic nevyplynulo, zákony se změnily, jak si PiS odhlasovalo. Teď ti lidé, kteří chodili na protesty, hlasovali proti PiS.

Z exit pollů přitom vyšlo, že hlavním důvodem pro voliče byla ekonomická situace a ženská práva byla až poté…

Důvod hospodářské situace je docela těžký na interpretování, protože se teď celkem zlepšuje a inflace padá, což se PiS snažil v poslední době zdůrazňovat.

Každopádně opozici se podařilo mobilizovat. Je otázka, jestli Poláci po osmi letech vlády PiS už toho mají dost a nechtějí třetí volební období stejnou stranu. Což občas vyplývá i z výzkumů voličů PiS, že část jejich voličů vůbec není žádný jejich stranický – jak Poláci říkají – beton. Rozumí systému, že se střídají dvě strany a chtějí i silnou opozici, aby dohlížela na PiS.

PiS se jednoduše po osmi letech vlády vyčerpalo. Tím spíš, že osm let je hodně, PiS už nebylo tak aktivní jako na začátku a podobně jako v roce 2015 Tuskova Občanská platforma měla poslední rok po osmi letech vlády už dost vyčpělý, dost se hádala mezi sebou, měla tam různé vnitřní konflikty. Zároveň bylo vidět, že jejich lidem spíš jde o různé dozorčí rady atd.

Další věcí je, že opozice tentokrát nejdříve na začátku kampaně dost kritizovala PiS, ale později v určitý okamžik začala hrát na národní usmíření a na depolarizaci. To bylo viditelné u Občanské koalice, ale nejvíce viditelné to bylo i v případě Třetí cesty. Chtěli se cíleně vyhnout polarizaci a hráli na to, že chtějí konec konfliktů. Podařilo se jim chytit duch času, že Poláci chtějí klid a nechtějí furt řešit kulturní války.

Potraty budou dál problémem

Víme už nyní z výsledků nebo z průzkumů či exit pollů, které byly letos velmi přesné, ke které ze tří opozičních formací se nejvíce přimkly voličky hlasující primárně kvůli motivaci protipotratových zákonů? Anebo se mezi Občanskou koalici, Třetí cestu a Lewici rozprostřely spíše rovnoměrně?

Asi nejvíce volili Občanskou koalici, s velkým přísunem hlasů nespokojených žen počítala Lewice, která ale vlastně žádný dobrý výsledek neudělala.

V minulých volbách měla 12,5 procenta, ale letos jen 8,6 procenta. Takže většinu těchto hlasů získala Občanská koalice. Třetí cesta možná částečně také, i když jejich přístup k potratům není tak jednoznačný, součástí Třetí cesty je i tradiční lidová strana PSL, která není moc nakloněná potratu do 12. týdne, jak to chce třeba Lewice.

S potraty ještě v Polsku budou problémy, nebude to tak jednoznačné, že během několika měsíců se přijme stejný zákon, jako je například u nás, tedy legální interrupce do 12. týdne těhotenství.

Alespoň na částečném zmírnění by ale shoda měla být.

Určitě se to vrátí alespoň ke stavu před tím, než to PiS na podzim 2020 měnilo. Předtím se držel potratový kompromis ze začátku 90. let ve formě třech podmínek, kdy je interrupce možná: poškozený plod, znásilnění a ohrožení života matky. PiS první z těchto podmínek změnilo, takže matky musí nyní postižené děti donosit.

Letošní volby provázela také mimořádná volební účast, kdy přišlo hlasovat přes 74 procent oprávněných voličů, což je nejvíce od pádu komunismu. Stálo za tím i to, že během dlouhé osmileté vlády přestalo PiS reprezentovat většinovou polskou populaci?

V průběhu času se zájmy části lidí a PiS začaly rozcházet. Nevoličům už nebylo jedno, jak vládne PiS, a šli volit, asi i nevoliči už měli dost vlády PiS.

Souvisí to také s demografickou změnou, jelikož letos mohlo volit skoro o 750 tisíc voličů méně než před čtyřmi lety. PiS je silné v segmentu nejstarších voličů, kde má více než polovinu, takže úbytek voličů byl nevýhodný pro PiS a výhodný pro opozici.

Lhůty po volbách jsou v Polsku celkem jasné, do 30 dní se musí sejít Sejm, do dalších 14 dnů prezident jmenuje kandidáta na premiéra, který má dalších 14 dní na zisk důvěry. Pokud ji nezíská, pověří prezident někoho jiného. Pokud prezident Andrzej Duda dodrží svá slova a napoprvé jmenuje kandidáta PiS, tak by se opoziční trio Občanská koalice, Třetí cesta a Lewice mohla dostat k moci až koncem roku. Je tomu tak?

Prezident ve svém prvním pokusu může pověřit úplně kohokoliv, ani to nemusí být poslanec. Dnešní opozice doufá, že Duda bude chtít ještě dva roky, které mu zbývají z prezidentského mandátu, vycházet s Tuskovou většinou, takže doufají, že je Duda pověří už v prvním pokusu.

Ale většinou komentátoři a politologové předpokládají, že Duda vyjmenuje současného premiéra Mateusze Morawieckého a tím by se to protáhlo až někdy do prosince.

‚PiS by radši soudili‘

Tím, že opoziční subjekty získaly celkem jasnou většinu 248 hlasů ze 460 křesel, je tedy vyloučené, že by se PiS podařilo přetáhnout nějaké „Jidáše“ na svou stranu?

Museli by toho přetáhnout strašně moc. PiS chybí k většině více než 30 mandátů, krajně pravicová Konfederace jich nemá ani 20. PiS by chtělo ideálně udělat koalici s lidovci z PSL, která je součástí Třetí cesty. Taková přeběhlická koalice by vyšla.

Jak Konfederace, tak PSL ale koalici s PiS odmítají. Obě strany by raději členy PiS soudily, než aby s nimi šly do koalice.

Poláci mají specifický vztah k Čechům. Opoziční trojblok se tak zřejmě díval na to, jak může vládnout ideologicky rozrůzněná prozápadní koalice právě i do České republiky. Mohl u polské opozice hrát roli tento „český“ faktor, že by se poučili či napodobili případ současné české vlády?

Těžko říct, protože problém polské opozice je, že ty strany mají daleko odlišnější programy než česká vládní koalice. Konzervativci od lidovců se neshodnou na potratech s Lewicí. Pak tam je další věc, že Lewice bude chtít udržet sociální programy, které zavedlo PiS…

Jak budou vládnout, co je spojuje víc a jaké tam jsou programové průniky, to bude dost problém. Tato vláda může být dost do určité míry paralyzovaná programovými spory. Což vlastně není případ České republiky, kde je vláda kromě Pirátů dost soudržná.