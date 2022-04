Česko by se mělo snažit koupit další americké stíhačky i vrtulníky, řekla ministryně Černochová

Česká republika by se měla snažit, aby vojáci měli v budoucnu k dispozici 24 stíhacích letounů, o deset více než nyní, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Možnost pořízení nadzvukových strojů z USA projedná ve Washingtonu se svým americkým protějškem Lloydem Austinem. Mluvit s ním bude i o dalších modernizačních projektech včetně dalšího nákupu vrtulníků nebo tanků. Proberou i otázku uzavření obranné smlouvy mezi Českem a USA. Washington 9:10 21. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Černochová do USA odcestovala ve středu večer, jedním z hlavních cílů je přivézt ze Spojených států do Česka ostatky generála Františka Moravce. Stát by se tak mělo příští týden v úterý ráno. Již ve čtvrtek odpoledne SELČ se ministryně setká v Pentagonu s Austinem.

Za hlavní téma jednání Černochová označila dění na Ukrajině a posilování východního křídla NATO, mluvit mohou i o české vojenské pomoci Ukrajině. „Na druhou stranu musím jako zodpovědná ministryně obrany řešit, jakým způsobem budeme my jako Česká republika posilovat naši obranyschopnost,“ poznamenala.

Ministerstvo podle ní chystá řadu akvizičních projektů. „Některý materiál z USA pro nás může být zajímavý, může být zajímavá i nabídka na rozšíření počtu vrtulníků,“ řekla. V minulosti se Česko rozhodlo ze Spojených států koupit 12 víceúčelových a bitevních vrtulníků Venom a Viper.

„Což je málo a věděli to i naši předchůdci, kteří o tom rozhodovali,“ uvedla. Ambicí ministerstva obrany by podle ní mělo být pořídit minimálně jednou tolik strojů, tedy celkem 24, o čemž hovoří i vojenské strategické dokumenty.

„Vím, že to je finančně náročné, na druhou stranu bezpečnost země se neptá, jestli – a vidíme to v konfliktu na Ukrajině, bude dostatek finančních prostředků v tom nebo onom rozpočtu,“ zdůraznila. Austina se chce proto zeptat, jak by se Spojené státy stavěly k tomu, pokud by Česko svou objednávku zvýšilo.

Alespoň 24 stíhaček

Mluvit s ním chce i o budoucnosti českého stíhacího letectva. To nyní využívá švédské gripeny, jejich pronájem skončí v roce 2027. Černochová již dříve avizovala, že bude chtít, aby již současná vláda rozhodla o dalším postupu.

V úterý dostala od armády vojenské doporučení, seznámit s ním nyní bude chtít vládu. „Protože to je zásadní akvizice na další období, ale je to i zásadní politické rozhodnutí, protože se v tom ukazuje i další směřování České republiky,“ řekla.

Současný počet 14 stíhacích letounů označila za nedostatečný, protože úkolů pro ně přibývá, ať už v rámci Česka, aliance nebo při tzv. air policingu, tedy střežení vzdušného prostoru spojenců. „Měli bychom se snažit mít těch letounů 24, tak je to i ve strategických dokumentech,“ podotkla.

Černochová poznamenala, že řada evropských zemí v současné době nakupuje v poměrně značných počtech letouny páté generace. S Austinem chce probrat, kdy by se případně mohla na řadu v dodávkách dostat Česká republika, pokud by se rozhodla pro americká letadla. Mluvit s ním chce i o modernizaci tankového vojska.

„Skutečně si myslím, že osobní jednání může přispět k tomu, že pokud se vláda České republiky v této věci bude umět rozhodovat rychle, tak můžeme jít cestou nějakých nákupů ještě v tomto volebním období,“ poznamenala.

Obranná smlouva

Dalším důležitým tématem jednání bude vznik česko-americké obranné smlouvy, tzv. DCA, kterou má v současné době se Spojenými státy uzavřenu většina aliančních zemí. „Česká republika nyní zahajuje proces jednání o DCA. Na tomto jednání bychom si řekli, jak to chceme pojmout, některé země to mají konkrétní, jiné to mají abstraktnější,“ uvedla.

Ministerstvo již dříve uvedlo, že dohoda má právně zastřešit dlouhodobou obrannou spolupráci mezi Českem a Spojenými státy a posílit spolupráci s USA i atlantickou vazbu. Jednání o smlouvě budou podle úřadu trvat několik měsíců.

Politici by mohli probrat i plánované společné působení ve společné jednotce na Slovensku nebo americké ambice v Sahelu.