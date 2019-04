Maláčová chce jednat o zdanění bank. ,Rozpočet nemůžeme řešit salámovou metodou,‘ odmítl ji Babiš

Koaliční špičky ANO a ČSSD se v pondělí na plánované schůzce nesešly, podle Babiše kvůli jednání o českém předsednictví Evropské unii.

Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová napsala, že koalice se nesešla kvůli časovému skluzu jednání kabinetu. „Vláda měla trvat hodinu a trvala 3,5 hodiny,“ uvedla.

Před jednáním vlády Maláčová novinářům řekla, že ČSSD by chtěla s představiteli ANO mluvit o zavedení bankovní daně. Sociální demokraté už dříve představili plán, podle kterého by banky odváděly daň 25 procent místo nynějších 19 procent.

Ministerstvo financí chce vyšší daně z hazardu, lihu i tabáku. Krabička cigaret může zdražit až o 13 korun Číst článek

Jednání se Schillerovou

Babiš ale uvedl, že daňové otázky koalice probírat nebude. „My jsme jasně řekli, že jednáme o rozpočtu,“ řekl. Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček má podle něho debatovat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) stejně jako další členové vlády. „Nemůžeme řešit rozpočet salámovou metodou, jasně jsme řekli, že musíme ho kompletně projednat celý, nejen výnosy a příjmy, ale i náklady,“ dodal premiér.

Jednání se Schillerovou Hamáček pro Radiožurnál potvrdil. „Už před nějakým časem jsme se dohodli, že budeme vyjednávat s paní ministryní tak, abychom rozpočet dohodli komplexně. Je logické, že o některých věcech nebudeme jednat na koaliční radě,“ řekl Radiožurnálu Hamáček.

„S paní ministryní mám schůzku tento týden a doufám, že do konce dubna věc uzavřeme. Z mého pohledu stále platí to, že je třeba najít dodatečné příjmy do státního rozpočtu a sociální demokracie jasně říká, kde je chce vzít. Paní ministryně Schillerová naše návrhy dostane a budeme jednat s ní, ne s premiérem Babišem,“ upřesnil Hamáček s tím, že jedním z návrhů jsou i odvody z bankovních aktiv, které mají být postaveny progresivně.