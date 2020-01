Fondová zorganizovala ve Washingtonu 14 protestů proti klimatické krizi. Na všech se nechala zatknout

V životopise má dva Oscary, sedm Zlatých glóbů a nově také čtrnáct policejních zatčení za protesty na půdě amerického Kongresu.

Herečka Jane Fondová se v 82 letech na čtvrt roku přestěhovala do Washingtonu, aby každý pátek upozorňovala na závažnost klimatické krize.

Při svých „protipožárních cvičeních“, jak své páteční akce nazvala, se k ní přidávaly i další osobnosti, aktivisté, ale i odborníci, kteří při přednáškách představovali možná řešení.

Tento týden se spolu s davem sympatizantů nechala Fondová na schodech Kapitolu zatknout naposledy. Od zpravodaje z místa Washington 11:28 11. ledna 2020

Skupina demonstrantů skanduje „Náš dům hoří, uhasme ten požár.“ a v jejich čele kráčí dáma oděná do červeného kabátu a kloboučku osmdesáti dvouletá herečka Jane Fondová. Na malém pódiu se sama ujímá moderování asi hodinové demonstrace a představuje své hosty, mezi kterými jsou například spisovatelka Naomi Kleinová nebo kolega Joaquin Phoenix představitel hlavní role v loňské úspěšné novince Joker.

„Myslím, že je to úžasné. Jen to, že herečka takového jména přijde protestovat, přivede své přátele, ale i lidi z komunit dotčených klimatickou krizí a odborníky na související témata, tak to zvyšuje povědomí lidí o tomhle problému,“ říká Patrick.

„V kombinaci s protesty mladých je to perfektní mix. Jane působí velmi moudře, má skvělý způsob vyjadřování a je to vlivná, silná osobnost,“ doplňuje při pohledu na pódium, odkud Fondová zahajuje demonstraci věnovanou tentokrát tomu, jak přinutit banky, aby přestaly financovat projekty fosilního průmyslu.

Na úvod posílá slova podpory do hořící Austrálie. Jak řekla už dříve při delším projevu v Národním tiskovém klubu, chce využít svou popularitu k tomu, aby se k více lidem dostalo, jak naléhavá je klimatická krize. O těch správných slovech prý přemýšlí i v noci, když leží v posteli. Možná ještě působivější jsou ale týden co týden obrázky jejích policií spoutaných rukou.

Zatčení za 50 dolarů

Devon se dvěma kamarády přišla Fondovou tentokrát podpořit jen pasivně, ale i tak se dobrovolníků ke klimatické občanské neposlušnosti najde dost.

„Já jsem se před dvěma měsíci nechala zatknout s ní. Přijdou k vám a dají vám poslední varování, že vás jinak zatknou. Vy jim odpovíte, že proto jste tady, a tak vás naloží do auta, odvezou, odeberou věci – a to je celé. Musíte zaplatit 50 dolarů a objeví se to ve vašich veřejných záznamech,“ vypráví.

Spisovatelka Naomi Kleinová sobě i jim z pódia dodává kuráže tvrzením, že sice budou zatčení, ale že skutečnými kriminálníky jsou prý ti, kdo nechávají svět hořet pro svůj zisk.

Život bez peněz

„Nechám se dnes zatknout a je to důležitý vzkaz naší vládě, že jsem proti tomu, co dělá. Nesouhlasím s tím, jak ničí planetu, nespolupracuju na tom, a budu porušovat zákony,“ vysvětluje Kathy.

Vrstevnice Jane Fondové v tom má celoživotní praxi. Veteránka protestů proti válce ve Vietnamu už si v minulosti za akci proti americkým jaderným zbraním odseděla dva roky ve vězení. Teď demonstruje za boj se změnami klimatu a v ruce drží nápis s výzvou, ať Američani neplatí daně.

Katyh se rozhodla, že bude žít pod hranicí nezdanitelných příjmů, aby nepodporovala vládu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Říkala jsem Jane, že musíme uspořádat i stávku za neplacení daní. Během války ve Vietnamu o nás říkali, ať si klidně protestujeme, hlavně když platíme daně. Jistě, protože věděli, že když je přestaneme platit, nebudou mít za co tu válku vést,“ popisuje.

„A s klimatickou krizí je to zrovna tak. Já daně neplatím. Vzdala jsem se majetku a žiju v komunitě pod hranicí zdanitelných příjmů. A peníze ukládám mimo velké banky, co sponzorují projekty fosilního průmyslu. Naše peníze z nás dělají spolupachatele ničení naší planety – my to platíme,“ dodává.

Akce končí tak jako pokaždé v uplynulých třech měsících. Fondová se přesouvá na schody Kapitolu a policie po chvíli vyzývá ty demonstranty, kteří nechtějí být zatčeni, aby se přesunuli za žlutou policejní pásku. Desítky lidí ale zůstávají a dál vykřikují svá hesla na schodech Kongresu a policie je postupně začíná odvádět. Mezi nimi i Jane Fondovou. Ta se tady nechala zatknout už po 14. v řadě, teď se kvůli natáčení přesouvá zpět do Hollywoodu, ve svých pátečních protestech kvůli klimatické krizi ale bude pokračovat i v Kalifornii.