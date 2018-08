Zřícený most v Janově komplikuje život obchodníkům. ‚Lidé se bojí, je to neštěstí,‘ říkají

Třída Germana Joriho je rušná ulice. Lidé se tu scházejí, procházejí, potkávají s přáteli a nakupují. Je tu spoustu obchodů jako řeznictví, pekárny i zmrzlinárny. Morandiho most nebo alespoň to, co z něj zbylo, je vidět nedaleko.

„Narodil jsem se čtyři roky před tím, než most postavili. Celý život jsem se na něj díval. Když se tím směrem podívám teď, vidím ho jako dřív. Pak ale vyjdu na kopec a uvědomím si, co se vlastně stalo. Je to hrozné," přibližuje pro Radiožurnál Marco, majitel menší trafiky na rohu ulice.

Rukou ukazuje ven z obchodu na autobusovou zastávku. Dříve tam podle něj čekalo čtyřicet nebo padesát lidí. Teď tam ale nikdo není. A most prý vyvolává stále silné emoce.

„Lidé jsou tady naštvaní na společnost Autostrade. Levičáci teď kritizují pravicového starostu a pravicoví voliči jsou zase naštvaní na předchozí levicové politiky, protože nic neudělali. Tohle je prostě typicky italské, stále se hádáme," popisuje Marco.

Dříve podle Marca, majitele menší trafiky, čekalo na autobusévé zastávce čtyřicet nebo padesát lidí. Teď tam ale nikdo není. Vlevo je jeho kolegyně. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Když se Marca ptám, jestli už požádal o odškodění, tak jen promáchne rukou a v jeho výrazu je vidět bezmoc.

„Radnice zřídila místa, kde můžete požádat o kompenzace. Většinou ale takové věci trvají příliš dlouho. Myslím, že lidé pod mostem, kteří přišli o bydlení, už ale peníze dostali,“ říká pro Radiožurnál.

Prodavačka v lahůdkářství Grazia se svou dcerou. „Máme méně lidí, mají strach," říká. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Jen kousek od Marcovy trafiky je lahůdkářství, ve kterém prodává padesátiletá Grazia se svou dcerou. „Máme méně lidí, mají strach. Bojí se toho, co se tu stalo i toho, co se tady ještě může stát," myslí si.

Čtvrť je teď podle ní odříznutá od zbytku města. Jediná ulice, která poblíž spojuje oba břehy řeky Polcevery , je via Borzoli. Po pádu mostu je ale často ucpaná, což potvrzuje i prodavač v nedaleké rybárně Antonio.

„Silnice jsou uzavřené, máme málo lidí, je to neštěstí. Má to dopad hlavně na obchodníky tady v ulici. Navíc jsou prázdniny a lidé jsou na dovolených,“ stěžuje si 32letý obchodník.

Rukama přitom odhrabává nasekaný led a sype ho ke krabům, chobotnicím a hlavě velkého mečouna.

Částečně zřícený Morandiho most v Janově | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas