Dělníci začali s demolicí zbytků mostu v Janově. Jako první sundají 40 metrů dlouhý a 900 tun těžký nosník

Demolice částečně zříceného Morandiho mostu v Janově | Foto: Massimo Pinca | Zdroj: Reuters



Další fotografie (15) V Janově začala v pátek demolice západní části Morandiho mostu. Před půl rokem se kus jeho konstrukce zřítil, při tragédii tehdy zemřelo 43 lidí. Dělníci už z mostu podle televize italské RAI odstranili na 2 tisíce tun materiálu – asfaltu a dalších železobetonových struktur. Bourání a stavba nového mostu zabere zhruba 15 měsíců. Demolice je naplánovaná do několika etap. foto a video Janov 10:53 8. února 2019

V pátek by měl být z mostu sundán 36 metrů dlouhý spojitý nosník, který váží asi 900 tun, uvedla televize RAI. Asfalt a betonové zábrany, které dělily vozovku do dvou směrů, byly odstraněny už v lednu.

#PonteMorandi, inizia demolizione del moncone ovest. Si parte dalla rimozione della "trave gerber", pezzo di strada pesante oltre 900 tonnellate appoggiato tra le pile 7 e 8. L'operazione durerà circa 7 ore e mezza → https://t.co/9XPipIRq2G @TgrLiguria @silviabalducci pic.twitter.com/yLJ41qrKpM — Rainews (@RaiNews) 8. února 2019

Mezitím má do konce března začít stavba nového mostu, na který podle starosty první auta vyjedou na jaře 2020.

Ocelová konstrukce

Demolice torza mostu se zpozdila kvůli vyšetřování neštěstí, při němž zemřelo 43 lidí. Sutiny analyzovali odborníci ve Švýcarsku. Italská média ve středu 30. ledna hojně skloňovaly klíčový dokument o korozi mostu, který Švýcaři dodali na počátku prosince.

Torzo dálničního mostu bude během demolice podepřeno ocelovou konstrukcí. V osmi až deseti fázích budou zbylé segmenty vozovky rozřezány a na zem je přemístí obrovské jeřáby, napsal v prosinci o demolici list La Stampa.

Morandiho most se zřítil 14. srpna. S částí konstrukce spadlo do údolí řeky Polcevery i několik desítek aut. Italská vláda od té doby obvinila správce mostu společnost Autostrade per Italia ze špatné údržby a firmu varovala, že jí zruší koncese. Společnost ale jakékoliv pochybení odmítla.