Ke stavbě nového mostu v Janově by se mohla dostat mafie, obává se italská protikorupční komise

K zakázkám na stavbu nového janovského dálničního mostu by se podle italské protikorupční komise mohla dostat i mafie. Ve čtvrtek to prohlásil ředitel úřadu Raffaele Cantone. Původní Morandiho most se zřítil v polovině srpna. Při pádu části konstrukce zemřelo 43 lidí.

Janov 17:40 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít