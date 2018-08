‚Nestojíme o frašku, přehlídka ničemu nepomůže.‘ Rodiny obětí z Janova odmítají státní pohřeb

Italský list La Stampa v pátek informoval, že nejméně 17 rodin obětí neštěstí v Janově se rozhodlo bojkotovat státní pohřeb plánovaný na sobotu. Účast na obřadu v pavilonu Jeana Nouvela na janovském výstavišti, jehož se zúčastní i prezident Sergio Mattarella a premiér Giuseppe Conte, odřeklo 17 rodin a sedm dalších se dosud nerozhodlo. Při zhroucení dálničního mostu podle dosavadní bilance zahynulo 38 lidí. Janov 15:16 17. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Most v Janově se zřítil za intenzivního deště | Foto: Matteo Pucciarelli | Zdroj: ČTK/AP

„Můj syn se nestane číslem ve výčtu mrtvých, které zabilo nedodržování závazků pro Itálii typické. Postarám se o to, aby se on i ostatní dočkali spravedlnosti. Nestojíme o fraškovitý pohřeb, chceme obřad doma, v našem kostele v Torre del Greco. Žal je naše osobní věc, (politická – pozn. red.) přehlídka ničemu nepomůže. Dnes začíná naše válka o spravedlnost a pravdu, která nikdy neskončí,“ napsal na sociálních sítích Roberto Battiloro.

Jeho 29letý syn Roberto se chtěl spolu se svými třemi kamarády původně vydat do Barcelony letadlem. Nakonec jeli autem. Ze čtveřice přátel nepřežil pád mostu ani jeden.

„Způsobil to stát, (politici – pozn. red.) by se vůbec neměli ukazovat. To, co předvádí, je ostudné,“ tvrdí Nunzia Espositová, matka 26letého Gerarda, dalšího ze čtveřice mladíků z Torre del Greco.

„V tento stát jsem ztratila důvěru,“ konstatovala s pláčem Denise Vittoneová. Její sestra Andrea zemřela v sutinách spolu se svými dvěma dcerami ve věku 12 a 16 let a Claudiem Possettim, za něhož se před nedávnem vdala. Čtveřice bude pohřbena při soukromém obřadu v městě Pinerolo jihozápadně od Turína.