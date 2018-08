Záchranné práce v Janově pokračují, 12 lidí se dál pohřešuje

Morandiho most je železobetonová konstrukce postavená v šedesátých letech dvacátého století. Vede po něm frekventovaná dálnice A10.

To je hlavní trasa ze severovýchodu i z jihu Itálie na turisticky atraktivní Ligurské pobřeží. Dál pak trasa vede do Francie.

Most je rozdělený na několik částí. Právě jedna z nich- dlouhá až dvě stě metrů se zřítila do údolí. Trosky dopadly do řeky a částečně na budovy pod konstrukcí. Denně most využívaly desetitisíce až statisíce lidí.

Podle mluvčího italského červeného kříže, který mluvil s BBC, záchranáři postupují podobně jako v případě zemětřesení. Úsilí zatím nevzdávají.

Úřady zatím pohřešují 12 lidí.

Most vyprojektoval italský stavební inženýr Riccardo Morandi (1902-1989). Jeho zavěšené mosty jsou charakteristické velmi malým počtem podpěr, které jsou často vyrobeny z předpjatého betonu. Morandiho mosty jsou podle expertů vizuálně zajímavé, ale jejich stavba je také více nákladná.