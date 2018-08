‚Využívejte hromadnou dopravu.‘ Janov se po pádu mostu potýká s dopravními komplikacemi

Borzoli je klíčovou ulicí nedaleko Morandiho mostu. Klíčová z toho důvodu, že jednak spojuje oba břehy řeky Polcevery, ale také se tudy řidiči dostanou přímo na dálnici. Z toho důvodu jsou právě v tomto místě velmi dlouhé kolony.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek o dopravních komplikacích

„Po tom, co spadl most, tudy projíždí spousty aut. Není to normální,“ říká reportérovi Radiožurnálu Torre, prodavač v obchodu se zeleninou, který je poblíž silnice.

Vysvětluje zároveň, že od pádu mostu po této cestě jezdí podstatně více těžších, větších i hlučnějších aut: „Jezdí tu také hodně kamionů – hlavně v noci.“

„Teď neexistuje skoro žádné spojení mezi centrem města a jeho západní částí. Samozřejmě to má vliv na dopravu a působí to taky velké komplikace v janovském přístavu. Doufáme, že se to podaří vyřešit co nejdříve,“ popisuje 57letá Bice Parodiová, která bydlí nedaleko Janova a přes most často jezdila do centra.

O Morandiho mostu si povídají i lidé v autobuse. Někteří si stěžují na kolony aut, jiní telefonují svým známým, že se opozdí.

Dovolené skončí

Dostat se nyní z některých odlehlejších částí Janova je podstatně těžší. Za několik dnů by to ale mohlo být ještě horší.

Poškozený most v Janově půjde k zemi. Návrhy na jeho zbourání musí být na stole do týdne Číst článek

„Lidé jsou ještě na dovolených. Uvidíme, jak to bude vypadat v září, až skončí prázdniny a začne škola,“ říká z okénka autobusu řidič Fabio. Potvrzuje taky, že od pádu mostu vozí více lidí.

„Ano, hodně lidí cestuje autobusem. Teď je tady navíc spoustu dopravních komplikací, takže lidé nechávají auta doma a využívají veřejnou dopravu. Jezdí autobusy nebo metrem, kterým se dostanou až do centra,“ dodává Fabio a pomalu se chystá na další cestu.

Hned nad stanovištěm autobusů je kovový most a poslední stanice janovského metra. Na peronu je postarší pán, který se představuje jako Napoleone.

„Teď už je to s dopravou lepší. Když se zřítil most, tak tady zastavily skoro všechny autobusy. Všichni pak šli na metro,“ říká 58letý muž a nastupuje do soupravy, ze které se ozývá zpěv.