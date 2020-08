OBRAZEM: V Janově slavnostně otevřeli dálniční most. Nahradil původní, který se zřítil před dvěma lety

Janov si připravil velkolepou slavnost, která začala v půl sedmé večer. Nad městem přeletěly stíhačky, které na nebi vykreslily italskou trikoloru a janovský červený kříž na bílém poli. U všeho byla také nasvícená plachetnice námořní akademie. Nechyběla ani hudba, proslovy a také čtení jmen obětí předloňské tragédie a tři minuty ticha.

Provozovatel zříceného mostu v Janově veděl o rizicích už od roku 2014, píší italská média Číst článek

Po mostě se jako první projel italský prezident Sergio Mattarella. Autům se stavba naplno otevře buď v úterý, nebo ve středu.

O novém mostě se mluví jako chytrém mostě, jak vysvětluje projektový ředitel stavby Roberto Carpaneto. „Je tam spousta senzorů, které neustále informují o aktuálním stavu mostu. Data pak spravuje a vyhodnocuje umělá inteligence. Jsou tam také dva roboti. Ti se mohou přemisťovat a rentgenovat vybraná místa. Můžeme tak lépe plánovat údržbu a vyhnout se možným problémům,“ říká Carpaneto.

Autorem stavby je 82letý rodák z Janova a světoznámý architekt Renzo Piano. Podílel se i na stavbě slavného Centra Georgese Pompidoua v Paříži.

Zřícení Morandiho mostu

Původní most v Janově spadl roku 2018. Bylo 14. srpna, město zažívalo období silných bouřek a lijáků. Dálnice A10 vedoucí přes tehdejší most architekta Ricarda Morandiho byla vytížená prázdninovým provozem. Krátce po 11. dopoledne se část mostu zničehonic zřítila do údolí pod ním. Zemřelo tehdy 43 lidí. A stovky místních musely na několik týdnů opustit své domovy.

Kdo stojí za neštěstím, se přesně neví. Železobetonový Morandiho most z 60. let minulého století dlouhodobě chátral. Správce italských dálnic - společnost Autostrade o rizicích věděla.

Prokuratura viní Autostrade z konfliktu zájmů, zanedbání údržby mostu a ze zabití. Soudní proces by měl začít počátkem příštího roku.