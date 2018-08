Český řidič zůstane v nemocnici v Janově až sedm dní. Po pádu z mostu má zlomená žebra a pohmožděné plíce

Zraněný řidič kamionu pražské dopravní společnosti SPED-IT zůstane v nemocnici v italském Janově pět až sedm dní na pozorování. Má zlomených pět žeber a pohmožděné plíce, ale cítí se dobře. Ve středu to řekl jednatel společnosti SPED-IT Václav Zázvůrek. Kamion spadl v úterý z Morandiho mostu na frekventované dálnici na severu Itálie poté, co se část mostu zřítila. Při neštěstí zemřelo nejméně 37 lidí. Janov 12:01 15. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbytek janovského mostu | Foto: Stefano Rellandini | Zdroj: Reuters

Kamion se zřítil z výšky 45 metrů. „Určitě ho zachránil bezpečnostní pás. Možná také to, že je to nové auto, nová generace Mercedesu. A měl i štěstí, že se mu asi odpojil návěs,“ řekl Zázvůrek.

Desítky mrtvých po kolapsu dálničního mostu v italském Janově. Mezi zraněnými je i český řidič Číst článek

Podle řidiče byla před tunelem drobná nehoda, která zpomalila provoz. „A pak si jenom pamatuje, jak se to zhouplo a propad dolů. Nic víc si už nepamatuje,“ dodal Zázvůrek.

Odhadovaná škoda na soupravě je zhruba 2,5 milionu korun. Řidič, který u firmy pracuje osm let, vezl zboží na vykládku poblíž Janova. O tom, že kamion havaroval, se firma dozvěděla díky sledování polohy vozidla prostřednictvím GPS. Těsně před polednem se souprava podle GPS zastavila v inkriminovaném místě.

37 mrtvých

Zřícení dálničního mostu si vyžádalo nejméně 37 mrtvých, z nichž pět nebylo dosud identifikováno, informovala ve středu janovská prefektura. Z 16 raněných je 12 v kritickém stavu. Z výšky 45 metrů spadlo 35 osobních aut a několik kamionů. Příčina neštěstí se vyšetřuje.

Italský ministr dopravy Danilo Toninelli požaduje rezignaci vedení společnosti, která dálniční most provozuje. Vláda též chce firmě Autostrade per l'Italia odebrat koncesi ke správě dálnice, jejíž součástí je i dotčený most, a vymáhat finanční postih, řekl dnes Toninelli. Firma by mohla podle smlouvy zaplatit až 150 milionů eur (3,85 miliardy Kč), napsala agentura Reuters.