Japanolog: Expo nám může ukázat, kde budeme za pár let. Před 70 lety se tam poprvé představil mobil

V japonské Ósace začala světová výstava Expo 2025. Na umělém ostrově Jumešima prezentuje svá díla na 160 států a regionů. Česko se snaží vzhledem svého pavilonu navázat na své předchozí úspěchy. „Expo může být dnes darem z nebes. V této šílené době máme možnost se potkávat a komunikovat napřímo,“ řekl japanolog Ondřej Hýbl pro Český rozhlas Plus. Sám se těší na japonské pavilony se svítícím tabákem nebo myčkou na lidi. Rozhovor Ósaka 18:04 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český pavilon na EXPO 2025 | Foto: BoysPlayNice | Zdroj: ČTK

Výstava Expo se v Ósace koná už podruhé, poprvé to bylo v roce 1970 za účasti 77 zemí. Letošním tématem je Designing Future Society for Our Lives, tedy společnost v budoucnosti. Důraz klade na vesmír a umělou inteligenci. Jaká byla vaše zkušenost s přípravou výstavy, pane Hýble?

Jak jste zmínila, hlavním tématem letošního Expa je utváření budoucí společnosti pro naše životy. A musím říct, že na obou stranách účastníci narazili na poměrně velké množství administrativy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovory o Expo 2025 s japanologem Ondřejem Hýblem a s Ondřejem Votrubou, výkonným ředitelem Sdružení pro zahraniční investice AFI

V českém prostoru rezonuje, že je český pavilon postaven z dřevěných CLT panelů. A trvalou dlouhou dobu, než se v Japonsku vůbec podařilo sehnat povolení pro to, aby tam mohla taková stavba stát. A to nebyl případ jen českého pavilonu.

Pokud výstupem letošního Expa bude, že v rámci utváření budoucí společnosti pro naše životy se trochu zamyslíte nad tím, jak s administrativou, všemi těmi papíry, se kterými musíme žít, budeme nakládat v budoucnosti a jestli tady není prostor pro vylepšení, tak by to bylo naprosto skvělé.

Přesto ale vidíte smysl takových expozic, jak jste psal ve svém článku. V čem především ho vidíte?

Především v tom, že máte možnost se potkat tváří v tvář. Když uděláte prezentaci, tak jak se říká, papír snese všechno. Ale tady musíte pavilon opravdu postavit a k prezentaci musí dojít fyzicky.

Maskot se spoustou očí, roboti a suši. V japonské Ósace začíná světová výstava Expo 2025 Číst článek

V tom je Expo skvělé. Po covidu se spousta věcí řešila online, ale jako tlumočník vám mohu říct, že lidský kontakt je nenahraditelný.

A pokud jde o současný svět s Donaldem Trumpem, tak i Japonsko hledá nové propojení a spolehlivé obchodní partnery. Zatímco za olympijské hry v pandemii nebyli Japonci tak úplně rádi, stálo to velké peníze.

Ale Expo, které se začalo připravovat mnohem dřív, může být dnes paradoxně darem z nebes. Protože v této době, která je naprosto šílená, máme možnost dělat věci prostě tak, že se lidé potkají, můžou spolu komunikovat přímo a třeba se tam zrodí nové partnerství pro české nebo jiné firmy.

Navázat na úspěchy

Brnkají čeští organizátoři na ty správné japonské noty? Náš současný pavilon evokuje ten, ve kterém jsme se v Ósace představili před lety. A náš národní den bude 24. července, tedy na narozeniny Alfonse Muchy.

Přímo 24. července bude v Ósace příšerné vedro. A přeji cirkusu La Putyka a všem dalším, kteří se toho dne budou účastnit, aby se jim představení skvěle povedlo.

3:53 ‚Rozbušit srdce.‘ Český pavilon na EXPO 2025 sází na sklo, inspiruje ho Mucha i street art Číst článek

Co jsem měl možnost mluvit s organizátory na japonské straně, tak těm se představená prezentace národního dne i náš pavilon velice líbí. A já samozřejmě doufám, že to bude mít maximální možný úspěch.

Vlastně i ta hra s materiály našeho pavilony trochu evokuje předchozí českou účast a úspěch, že?

Ano, určitě. Je skvělé, když se vám podaří navázat na to, co o vás ta země už ví a namontovat na to téma, které chcete dále komunikovat. Ten první krok, to navázání, se nám, myslím, povedlo velmi dobře. Jaký úspěch to bude mít, to uvidíme během Expa a po něm.

Pohled do budoucnosti

Vy se do Ósaky na Expo znovu chystáte. Na co se těšíte? Na co se půjdete podívat?

Kromě obligátního piva v českém pavilonu se chystám na japonské prezentace. Tam bude opravdu náhled do budoucnosti.

25:41 Moje kolekce pro Expo není výsměch, Japonci ji ocení, věří návrhář Černý známý oblečením pro olympioniky Číst článek

Například v tematickém pavilonu Děkuji, živote je k vidění bijící třícentimetrové srdce vytvořené z pluripotentních kmenových buněk. To je sice hudba budoucnosti, ale z tohoto materiálu už se dnes podařilo japonským vědcům vytvořit záplaty na srdeční choroby. Aktuálně je má implementováno osm pacientů, kteří normálně žijí.

Dále se v japonském pavilonu zdraví objevuje takzvaná myčka na lidi, což je způsob omývání lidí bublinkami. Je to opět něco, co možná v ne úplně jasné a krásné budoucnosti budeme potřebovat všichni.

5:15 Česku hrozila na EXPO ostuda, že neotevře svůj pavilon. Na poslední chvíli se domluvila dostavba na dluh Číst článek

Všichni stárneme a všichni budeme potřebovat pomoc – a protože péče o pacienty na lůžku je těžká, tohle může ubrat fyzickou zátěž ošetřovatelům. To je další skvělá věc, kterou bych rád viděl.



A samozřejmě se půjdu podívat na svítící tabák. To je výsledek pokusů a práce na mé ósacké alma mater Osaka University. Profesor Takeharu Nagai dokázal vytvořit bioilumiscentními chemickými reakcemi svítící rostliny, které by do jisté míry mohly v noci osvětlovat ulice bez elektrické energie.

Čili letošním trendem je propojování živého, biomateriály, s technologiemi?

Je to tak. A bylo to tak u Expa vždycky. Snaží se ukázat maximum možného lidského poznání. V Ósace se v roce 1970 poprvé objevil jezdící chodník, mobilní telefon a elektromobil. Víme, kde jsme dnes. A kde budeme za 70 let, to nám může ukázat právě ósacké Expo.