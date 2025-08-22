Japonské město chce přimět děti, aby méně používaly mobily. Odložit by je měly do deseti večer

Město Tojoake ve středním Japonsku se pokusí s pomocí vyhlášky přimět děti, aby své chytré telefony nepoužívaly po desáté hodině večerní. Podle úředníků je to pravděpodobně první takový pokus v Japonsku, vymáhání normy ale bude těžké, napsala agentura Kjódó.

Displej chytrého mobilního telefonu (ilustrační snímek)

Japonské město chce přimět děti, aby méně používaly mobily. Odložit by je měli do deseti večer (ilustrační snímek) | Foto: Fotobanka Unsplash

Tojoake, které se nachází v prefektuře Aiči, chce vyhláškou stanovit pravidla pro používání smartphonů a dalších elektronických zařízení mimo školu. V zájmu lepšího spánku by žáci základních škol neměli po 21. hodině používat chytré telefony a studenti středních škol a starší by měli svá zařízení odložit do deseti večer.

Nařízení sice uznává, že smartphony, osobní počítače a tablety jsou nezbytnou součástí každodenního života, varuje ale, že nadměrné používání sociálních médií a živé vysílání může mít negativní dopad na zdraví dětí a rodinný život. Město bude spolupracovat se školami a rodiči na podpoře zdravého používání elektronických zařízení.

Chceme, aby se lidé zamysleli nad tím, jak používají chytré telefony, zaznělo z magistrátu.

Pokud úředníci vyhlášku přijmou, vstoupí v platnost 1. října. Vzhledem k obtížnosti prosazování nebudou nicméně za její porušení ukládány žádné tresty, dodala agentura.

