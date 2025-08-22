Japonské město chce přimět děti, aby méně používaly mobily. Odložit by je měly do deseti večer
Město Tojoake ve středním Japonsku se pokusí s pomocí vyhlášky přimět děti, aby své chytré telefony nepoužívaly po desáté hodině večerní. Podle úředníků je to pravděpodobně první takový pokus v Japonsku, vymáhání normy ale bude těžké, napsala agentura Kjódó.
Tojoake, které se nachází v prefektuře Aiči, chce vyhláškou stanovit pravidla pro používání smartphonů a dalších elektronických zařízení mimo školu. V zájmu lepšího spánku by žáci základních škol neměli po 21. hodině používat chytré telefony a studenti středních škol a starší by měli svá zařízení odložit do deseti večer.
Japonci vykoupili dětská menu v McDonald's jen kvůli kartičkám Pokémonů. Jídlo vyhazovali
Číst článek
Nařízení sice uznává, že smartphony, osobní počítače a tablety jsou nezbytnou součástí každodenního života, varuje ale, že nadměrné používání sociálních médií a živé vysílání může mít negativní dopad na zdraví dětí a rodinný život. Město bude spolupracovat se školami a rodiči na podpoře zdravého používání elektronických zařízení.
„Chceme, aby se lidé zamysleli nad tím, jak používají chytré telefony,“ zaznělo z magistrátu.
Pokud úředníci vyhlášku přijmou, vstoupí v platnost 1. října. Vzhledem k obtížnosti prosazování nebudou nicméně za její porušení ukládány žádné tresty, dodala agentura.