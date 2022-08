Japonsko se obává eskalace napětí u Tchaj-wanu. Kvůli Číně zvažuje rozmístění střel dlouhého doletu

Střely odpalované z lodí a letadel by podle listu měly být umístěny především v oblasti souostroví Rjúkjú a měly by být schopny zasáhnout pobřežní oblasti Severní Koreje a Číny. Podle listu by šlo o již existující rakety, jejichž dolet by byl zvýšen ze 100 na 1000 kilometrů.

Japonská ústava, sepsaná Američany po druhé světové válce, zakazuje zemi používat armádu při řešení konfliktů s výjimkou sebeobrany. Japonsko v posledních letech zvyšuje výdaje na zbrojení a zaujímá asertivnější strategii. Doposud však nerozmisťovalo střely dlouhého doletu, a to v rámci svých omezení na zbraně, které dokáží zasáhnout cíle na cizím území, píše agentura Reuters.

Napětí v regionu tento měsíc vzrostlo v důsledku návštěvy předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu. Čína na návštěvu Pelosiové odpověděla rozsáhlými manévry, během nichž testovala i balistické střely.

Čína považuje Tchaj-wan za svoji součást a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.