Japonsko má nové cíle pro redukci emisí skleníkových plynů. Tamní ekologové je kritizují

Japonsko oznámilo nové cíle pro redukci emisí skleníkových plynů. Uvedla to v úterý agentura AFP. Podle ní chce Japonsko snížit do roku 2035 emise o 60 procent ve srovnání s rokem 2013. Předchozí cíl počítal s poklesem o 43 procent do roku 2030. Uhlíkové neutrality chce Japonsko, které je pátým největším světovým znečišťovatelem, dosáhnout v roce 2050.

Tokio 6:21 18. února 2025