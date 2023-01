Japonsko chce do moře vypustit kontaminovanou vodu z Fukušimy. Proti jsou například rybáři

Japonsko bude pokračovat ve svém plánu vypustit do moře radioaktivní vodu použitou při ochlazování zničených reaktorů elektrárny ve Fukušimě. Oznámila to vláda po pátečním jednání s provozovatelem elektrárny. Ten chce začít vypouštět kontaminovanou vodu v první polovině tohoto roku a tvrdí, že postup je bezpečný. Plány přesto dál vzbuzují odpor místních rybářů i okolních zemí. Tokio 10:57 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontejnery s radioaktivní vodou z jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

Japonská vláda a provozovatel elektrárny do moře chtějí vypustit vodu, kterou už skoro 12 let inženýři pumpují do podzemních prostor elektrárny, aby dokázali uchladit zničené zbytky reaktorů. Vodu pak skladují ve velkých ocelových nádržích v areálu elektrárny.

V březnu 2011 silná tsunami poškodila záložní zdroje ve Fukušimské elektrárně, kvůli tomu přestalo fungovat chlazení a radioaktivní palivo se protavilo skrz plášť reaktoru do základů. Stále je nutné ho ochlazovat. Provozovatel, firma TEPCO, ale tvrdí, že použitou vodu už nemá kam ukládat, a proto ji prý musí začít vypouštět, píše server Science.org.

Původní plán oznámilo Japonsko v polovině minulého roku. V pátek pak ohlásilo, že v něm hodlá pokračovat, i když se vypouštění mírně pozdrží kvůli technickým problémům s výstavbou potrubí vedoucího do moře dál od pevniny.

Jak vážné riziko vypuštění představuje, interpretují obě strany jinak. Firma TEPCO vyvinula filtrační metodu, která z vody dokáže odstranit radioaktivní izotopy s výjimkou tritia - tedy takzvané supertěžké vody. Ta se vyskytuje i v přírodě a TEPCO tvrdí, že vypouštěnou vodu bude ředit tak, aby koncentrace tritia byla nižší, než dovolují limity pro pitnou vodu.

Například Mezinárodní agentura pro atomovou energii považuje takový postup za přijatelný a je podle ní v souladu s mezinárodní praxí. Ne všechny ale tyto závěry uklidnily.

Pochybnosti o bezpečnosti

Pochybnosti se objevují hned na několika úrovních. Zaprvé, jestli je skutečně nutné vodu vypouštět teď, nebo jestli by nebylo možné dostavět další nádrže a uchovávat kontaminovanou vodu déle. To by poskytlo víc času na zkoumání dopadů případného vypuštění této vody.

Zároveň by bylo víc času na rozklad nebezpečných látek, napsal server Aljazeera. Řada radioaktivních izotopů může mít poměrně krátký poločas rozpadu, u tritia je to třeba 12 let. Více času by posloužilo také na vyzkoušení a vylepšení zmíněné filtrační metody označované zkratkou ALPS (Advanced Liquid Processing System).

Zatím totiž není jasné, jak bude tato metoda fungovat na velkých objemech vody, na kterých se zatím nezkoušela. Společnost TEPCO navíc v roce 2018 připustila, že i ve filtrované vodě zůstává malé množství vysoce radioaktivních látek, jako jsou kobalt nebo plutonium.

Plán na vypuštění vody kritizují rybáři, kteří se obávají, že přijdou o své živobytí, protože o ryby ulovené v okolí Fukušimy nebude zájem, napsal server The Guardian. Například Jižní Korea stále zakazuje dovoz ryb ulovených v této oblasti kvůli úniku radiace při samotné havárii v roce 2011. Rybářské svazy tak varují, že vypuštění kontaminované vody znehodnotí celé desetiletí snah o obnovení důvěry zákazníků v jejich úlovky.

Jižní Korea navíc není jediná země, které se japonské plány příliš nezamlouvají. Plánované vypouštění radioaktivní vody kritizuje taky Čína a obavy vyjádřilo i Fórum tichomořských ostrovů - mezivládní organizace sdružující 17 tichomořských států.