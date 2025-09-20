Japonsko je země přírodních rizik. Naučilo se proto předcházet tomu, aby se neproměnily v katastrofy
Tajfuny, zemětřesení a intenzivní déšť. Výčet přírodní hazardů v Japonsku by mohl být ještě delší. Země patří mezi nejlépe připravené. Stála také v čele snahy vyvinout rámec pro snižování rizika a prevence katastrof. „Když se stane nějaká katastrofa, tak lidi panikaří. Proto je důležité, abychom informovali, když se nic neděje,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Plus a iROZHLAS ředitel Japonské meteorologické agentury Rjóiči Nomura.
Japonsko čelí mnoha různým přírodním rizikům. Které jsou v současnosti pro meteorologii a pro celou Japonskou meteorologickou agenturu největší výzva a proč?
V poslední době čelíme různým výzvám, ale jedna z nich je intenzita dešťů. Na to má vliv změna klimatu a oteplování. Jde o situaci, kdy konvenční linie deště zůstává na jednom místě. Nepohybuje se a neposouvá se, takže pak na jednom místě prší hodně. Ve finále to může způsobit katastrofu jako třeba lavinu nebo povodeň. Takže tohoto je teď největší výzva z těch různých klimatických nebo přírodních rizik.
Posilujeme kvůli tomu monitorovací systém. Využíváme meteorologický satelit a pozorujeme různé množství páry ve vzduchu. Za čtyři roky plánujeme vypustit nový satelit. Díky tomu může monitorovat, zjednodušeně řečeno kolik vodní páry je ve vzduchu. Také máme radar instalovaný na oceánografické meteorologické pozorovací lodi, který zase zaznamená množství vodní páry ve vzduchu nad mořem. Tímto způsobem můžeme přesněji monitorovat a předvídat to počasí, které přijde. Pomáhá nám taky superpočítač.
Japonsko díky technice dlouhodobě zvládá dělat předpovědi pro celý svět, a co se týče (tropických) cyklon, pak pro severozápadní část Tichého oceánu. Jak je regionální spolupráce důležitá a jak pomáhá ochraňovat lidi nejen v Japonsku, ale i v tom širším region?
Například statický meteorologický satelit Himawari může monitorovat celou oblast. Zahrnuje pacifické části i jihovýchodní Asii. V Evropě taky máte podobný satelit, co monitoruje určitou oblast. Ten satelit umí vyfotit konkrétní území. Některé země žádají Japonsko, aby jim z toho satelitu poskytlo určité snímky. Například když nastane požár na horách nebo když se vyskytuje nějaká cyklóna nebo tajfun. Takže právě sdílení snímků určité oblasti to je taková spolupráce s ostatními zeměmi.
‚Vražedné' horko v Japonsku i ničivé záplavy v Číně. Země východní Asie bojují s extrémním počasí
Číst článek
Japonsko stálo v čele snahy vyvinout rámec pro snižování rizika a prevence katastrof. Na základě těchto zkušeností, jaký je japonský recept, jak zmírnit dopad přírodních hazardů, pokud se překlopí do katastrofy?
My jsme zažili tolik přírodních katastrof jako tajfuny nebo zemětřesení. Využili jsme poučení z mnoha zkušeností s katastrofami, novelizovali jsme zákony, rozvíjeli nové prostředky pozorování a předpovědi a vytvářeli nová řešení.
Vždycky je důležité, jak reagují lidi. Jak se je snažíte připravovat na to, aby dokázali zareagovat správně? A když už nějaké riziko přijde, jak je o tom informujete?
Při předpovědi očekávané přírodní katastrofy vždycky děláme tiskovou konferenci, abychom vysvětlovali o riziku katastrof. Při tiskové konferenci vystoupí i odborníci. Například zástupci správců toků, odborník na povodně a tak podobně. A v době, kdy nemáme žádné katastrofy, v normálním režimu, tak na X nebo YouTube často vydáváme různé návody.
Když se stane nějaká přírodní katastrofa, tak lidi panikaří, nezvládnou poslouchat pořádně nebo nezachytí správnou informaci. A proto je důležité, abychom o tom informovali ještě v době, kdy se nic neděje.
Taky máme po celém Japonsku regionální meteorologické stanice. A na místě ve spolupráci se samosprávami nebo s místními médii propagujeme opatření, na co se máme připravovat při katastrofách, a co je potřeba si nachystat před takovými přírodními katastrofami.
Trénují děti ve školách, nebo třeba lidé v zaměstnání nějaké konkrétní reakce? A pokud ano, na které přírodní katastrofy?
Máme hodně zemětřesení, a proto máme běžně i na školách nebo na pracovištích cvičení na ochranu před katastrofami. Nejznámější je třeba to, že se třese budova, tak ze stropu může spadnout světlo nebo větrák, a proto se musíme schovat pod stůl. A když je zemětřesení, tak hrozí taky vlna tsunami. A než se dostane k pobřeží nebo k pláži, je potřeba utéct co nejvíc nahoru do kopce. Tohle je základní pravidlo, co se běžně Japonci učí jako opatření.
Co se týče dešťů a povodní, tak to se trénink nedělá. Je to spíše na bázi samospráv. Radnice vydávají mapu, kudy mají lidé utéct. Říká se tomu hazard map – mapa rizika, která ukazuje podle modelů oblast, ve které může hodně napršet. Že třeba někde vznikne velká louže a auta by se měla této oblasti vyhnout. Taky ty mapy ukazují, kam mají lidé utéct, třeba do velké školy, tělocvičny nebo jiného areálu, který určí místní samosprávy a kam by se člověk měl evakuovat. To je takové předběžné opatření, které se dělá na každodenní bázi.
Na Kamčatce udeřilo silné zemětřesení. Tichomořské státy postupně odvolávají varování před tsunami
Číst článek
Co bude znamenat klimatická změna Japonsko a taky třeba i pro samotnou předpověď počasí v Japonsku?
Jak pokračuje globálním oteplování, tak se mění podoba toho, jak prší. V posledních 50 letech se postupně zvyšuje, kolikrát za rok byly silné deště. Mění se, jak ten déšť respektive oblačnost vzniká. Dřív to bylo tak, že to byl takový placatý obláček, ale teď je spíše vertikální - do výšky, takzvaný kumulonimbus. A to způsobí intenzivní déšť a s tím i různé problémy.
Jak jsme mluvili o potřebě monitorování určitých pásem, jako jsou dešťové linie, tak to přesnější sledování je pro nás důležité. A důležité je i informovat o tom veřejnost, samosprávy nebo firmy, které to může ovlivnit.
Je důležité informovat o tom, že se něco takového stává a jaká opatření budou potřeba. Aby občané věděli, že výskyt extrémního počasí je teď častější.
Jaké nové technologie ve své práci teď používáte? Zvažovali jste třeba i použití umělé inteligence?
Japonská meteorologická agentura má meteorologický výzkumný ústav. A výzkumníci tam vyvíjí nový způsob monitorování počasí. Například ten monitorovací systém na lodi, který sleduje množství vodní páry ve vzduchu na lodi. Takže výzkumníci denně prozkoumají a vyvíjí nové technologie.
Čím hlubší je oceán, tím rychleji se vlna tsunami šíří. Ohroženou oblastí je celý Pacifik, popisuje vědec
Číst článek
Co se týče využití umělé inteligence, tak myslím, že jako v Evropě jste o něco vepředu. Například loni Evropa zavedla v Evropském centru pro střednědobé předpovědi počasí na zkoušku jako experiment předpovědi s pomocí umělé inteligence. Japonsko takový systém s pomocí AI ještě nezavedlo. Takže se máme co učit a snažíme se, abychom inovovali a taky společně dál vyvíjeli nové věci.
Jak jsem vysvětloval, že je důležitá informovanost občanů, tak v tomto ohledu je důležitá role médií. Japonská média mají novináře odpovědné za katastrofy, kteří odborné informace Japonské meteorologické agentury vysvětlují tak, aby jim rozuměli i běžní lidé. Například teď máme období dešťů a je třeba vědět, kam utéct nebo jak se zachránit při silných deštích a povodních.
Letos Japonská meteorologická agentura slaví 150. výročí. Vznikla v roce 1875. A na začátku jsme pozvali inženýry z Evropy. A pak jsme se naučili a zavedli různé špičkové technologie a na základě zkušeností s katastrofami postupně taky vyvíjeli různé technologie. Myslím, že i Český hydrometeorologický ústav má podobnou historii. A proto máme na něčem spolupracovat s jinými zeměmi, společně vyvíjet technologie nebo sdílet zkušenosti.