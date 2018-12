Japonsko plánuje postavit letadlovou loď, první od konce druhé světové války. Bojí se čínské expanze

Japonsko si chce pořídit první letadlovou loď od dob druhé světové války. Vyplývá to ze zveřejněného návrhu japonské národní obranné koncepce. Podle tvůrců desetiletého obranného plánu by letadlová loď umožnila lepší obranu vzdálenějších japonských ostrovů před potenciální čínskou agresí, informovala agentura AP. Tokio 19:02 11. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlové lodě USA v Pacifiku (ilustrační foto) | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Nástin hlavních bodů plánu, který představila vláda, počítá s přestavěním stávající vrtulníkové lodi na plavidlo, které ponese „neviditelné“ stíhačky F-35B americké výroby schopné kolmého startu i přistání.

Kandidátem na tuto přestavbu je vrtulníkový torpédoborec japonských námořních sil sebeobrany (vojenského námořnictva) Izumo, který je nyní se svými 250 metry na délku schopen nést až 14 helikoptér.

Japonský premiér Šinzó Abe se rozhodl zrušit nynější obrannou koncepci platnou teprve pět let. Odůvodnil to rychlými změnami v oblasti bezpečnosti, které vyžadují silnější prostředky odstrašení vůči nebezpečím přicházejícím z Číny a Severní Koreje.

Japonsko se obává především toho, že se Čína pokusí obsadit některé jeho ostrůvky ve Východočínském moři. V poslední době Číňané vyslali k těmto ostrovům lodě své pobřežní stráže, z nichž některé byly ozbrojené.

Nejlidnatější země světa dosud na nové japonské vojenské plány nereagovala, v minulosti však Tokio opakovaně upozornila, že by mělo brát zřetel na svou vojenskou historii a nenarušovat bezpečnost a mír v oblasti.

Pod tlakem Trumpa

Směrnice národního obranného programu, jak se koncepce oficiálně nazývá, bude plně zveřejněna příští týden. Pracovní verze dokumentu hovoří také o tom, že Japonsko potřebuje více letadel, která mohou vzlétnout na krátké vzletové dráze a přistávat svisle (tzv. STOVL), jako jsou americké F-35B.

To by zlepšilo japonské schopnosti letecké obrany i průzkumu v oblasti Tichého oceánu. Japonsko hodlá nakoupit 99 letounů F-35B, které by nahradily část ze stávající stíhaček F-15.

Podle kritiků by letadlová loď ve výzbroji dala Japonsku schopnost útočit, což zapovídá jeho současná pacifistická ústava.

Tokio je pod tlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby umožnilo dovážet více zboží ze Spojených států. Nákup drahých zbraní americké provenience by představovala možnost, jak snížit obchodní schodek s USA a zároveň posílit vojenskou spolupráci mezi oběma spojenci.

Pořízení amerických letounů by však byl ranou pro domácí obranný průmysl, který by rád vyvinul svého vlastního nástupce japonských stíhaček F-2.

Japonsko nemá ve svém námořnictvu plnohodnotnou letadlovou loď od skončení druhé světové války. Na jejím začátku mělo jednu z největších flotil těchto plavidel na světě, která v prosinci 1941 umožnila útok na Pearl Harbor. Většinu japonských letadlových lodí za války potopilo americké námořnictvo.