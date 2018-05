Japonský mnich žaluje svůj chrám. Kvůli údajnému přepracování trpí depresí

Čtyřicetiletý muž působil v buddhistickém chrámu na hoře Kója na jihovýchodě Japonska. Jedná se o jedno z nejposvátnějších buddhistických míst v zemi. Podle mnichova právníka byl muž v chrámu zaměstnán od roku 2008 a ke konci roku 2015 začal trpět depresemi.

Depresi nejde bez pomoci překonat, kritickými obdobími jsou jaro a podzim, říká psychiatr Číst článek

„Když pracujete jako mnich, nemáte často nastavenou pracovní dobu,“ uvedl obhájce. Podle něj poskytoval mnich služby, které daleko přesahovaly jeho duchovní povinnosti. Pracoval přitom často i 17 hodin denně a dlouhé směny trvaly mnohdy i dva měsíce v kuse.

„Pracujete, ale říkají vám, že je to součástí náboženské přípravy. A pokud je to výcvik, pak musíte vydržet, i když vám to způsobuje značné utrpení. Chceme argumentovat tím, že tento přístup je zastaralý,“ dodal obhájce.

V Japonsku je přepracování závažným problémem. Podle průzkumu japonské vlády je v ohrožení života kvůli přepracování každý pátý Japonec. V důsledku pracovního stresu spáchalo v zemi v roce 2015 sebevraždu více než 2000 lidí, desítky dalších zemřely na infarkt nebo jiné zdravotní potíže.