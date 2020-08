Muzeum nindžů v Japonsku přišlo o milion jenů. Zloději rozbili dveře krumpáčem a odnesli trezor

Japonské Muzeum nindžů ve městě Iga v prefektuře Mie by zřejmě samo potřebovalo několik speciálně cvičených bojovníků z feudálních dob, proslulých rychlostí, nenápadností a nekonvenčními technikami boje. Pak by možná nepřišlo o trezor s milionem jenů (asi 209 000 korun), které z něj před týdnem ukradli neznámí zloději - a zvládli to za tři minuty, napsal zpravodajský server The Guardian.

Tokio 6:49 24. srpna 2020