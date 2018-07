Omotenaši pro muslimy: Japonci vyrobili mešity na kolech, mají starost o hosty olympiády

Posledním olympijským hrám v Pchjongčchangu je už nějaký ten měsíc konec a jejich pořadatelka Jižní Korea si může vydechnout; náročný úkol zvládla se ctí. Zato u jejího východního souseda, pro něhož čest hraje obdobně zásadní roli, je rušno.

Japonci totiž přebírají štafetu hned po Korejcích a pilně připravují půdu pro letní olympiádu, kterou ostrovní císařství bude pořádat už za dva roky. Péče o olympijské diváky, kteří do Japonska v červenci 2020 přiletí, přitom hraje prim – přesně v duchu japonské tradice pohostinnosti omotenaši.

Spokojenost hosta, případně zákazníka, je zkrátka na prvním místě. A právě potřeba ji zajistit stála za nápadem pojízdné mešity, vysvětluje tokijská firma Yasu Project, která se na zázemí olympijských her podílí.

Japonsko totiž oplývá buddhistickými chrámy, ale co se mešit týče, nabídka je výrazně skromnější. A představa, že se muslimským návštěvníkům olympiády nebude dostávat bohoslužebných míst, je pro zemi, která se pokládá za součást mezinárodního společenství, značně chmurná, zdůraznil ředitel Yasu Project Jasuharu Inoue v rozhovoru s agenturou AP. „Jako otevřená a pohostinná země chceme ideu omotenaši sdílet s muslimy,“ uvedl.

Mešita s pořádným pohonem

První pohled na mobilní mešitu se zájemcům naskytl počátkem tohoto týdne ve městě Tojota před sídlem stejnojmenné automobilky. Už to možná dává tušit, že kdo by čekal zdobný chrám „na kolečkách“, odešel by zklamán. Pojízdná mešita totiž zvenčí vypadá jako obyčejný náklaďák.

Jen nápisy na boku vozu a silueta minaretů a kupolí zdobených půlměsícem napovídají, co se skrývá uvnitř nákladního prostoru: místnost, která se vyklopením boku zvětší na plochu 48 m² a vejde se do ní zhruba 50 lidí. Výbava je zcela prostá, v podstatě jen koberec a stranou koutek na omytí. Ale jak ukázal první zkušební provoz, úplně to stačí.

Mobile Mosque launches as Japan prepares for 2020 Olympics pic.twitter.com/gx7mNBiWMf — CGTN (@CGTNOfficial) 25. července 2018

Mobilní mešity tak bude možné přistavit prakticky kdekoli v areálu olympijských her. A navíc, olympiádou to nekončí. Organizátoři projektu mají se svými pojízdnými svatostánky velké plány. Představují si, že se nejprve zaměří na sportovní události v Japonsku i v zámoří – a pak, kdo ví?

„Při pohledu do budoucna,“ sní Jasuharu Inoue, „bych byl moc šťastný, kdyby lidé z Indonésie, Malajsie, Afriky, Blízkého východu a třeba i uprchlíci ze Sýrie mohli mešitu používat jako nástroj k propagaci světového míru.“