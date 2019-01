Pohraniční stráž i stavba turistických resortů. Za opuštění Japonska se nově platí dvě stě korun

Tisíc japonských jenů nemusí platit jen ti, kdo se v zemi nezdrží déle než 24 hodin, a taky děti do dvou let. Dodatečný příjem chce vláda investovat do pohraniční stráže anebo do stavby turistických rezortů.

Japonsko za rok pořádá letní olympijské hry. Na letištích chce proto zavést systémy pro rozpoznávání obličeje a po městech zbudovat mnohajazyčné tabule. Poplatek za opuštění země je podle vlády nejlepší způsob, jak na všechna opatření sehnat dost peněz.