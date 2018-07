V Japonsku kvůli záplavám zahynulo nejméně 199 lidí. Desítky dalších se stále pohřešují

V důsledku nedávných záplav a sesuvů půdy v Japonsku zahynulo nejméně 199 lidí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na mluvčího japonské vlády. Úřady dále uvedly, že se pohřešuje několik desítek lidí. Japonská média zmiňují šest desítek nezvěstných. Do nouzových přístřešků se uchýlily tisíce osob. Tokio 10:08 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ulice zmizely pod kalnou hladinou, špinavá voda dosáhla až k domům. | Foto: Kyodo | Zdroj: Reuters

Premiér Šinzó Abe vyzval krizový štáb, aby postiženým živelnou katastrofou poskytl co nejrychleji pomoc, uvedl mluvčí japonské vlády Jošihide Suga. Abe kvůli záplavám odložil plánovanou cestu do Belgie a ve středu se vydal do prefektury Okajama, která patří s prefekturou Hirošima mezi nejvíce postižená místa. Ve čtvrtek Abe navštíví další místo zpustošené živlem.

Vydatně pršet začalo v pátek a přes víkend déšť ještě zesílil. Řeky se vylily z břehů a zaplaveny byly rozsáhlé oblasti na jihu a západě země. Desítky tisíc záchranářů a dobrovolníků bojují už šestý den s následky katastrofy a pátrají po pohřešovaných.

Současné katastrofální záplavy patří k nejtragičtějším živelným pohromám v Japonsku za poslední čtvrtstoletí, pokud se tedy odhlédne od dvou nejhorších - zemětřesení a cunami v roce 2011 (skoro 19 000 mrtvých) a ničivého zemětřesení v Kóbe o 16 let dříve (5500 obětí).