Japonský premiér nařídil vyšetřování činnosti Církve sjednocení, která má blízké vazby s jeho stranou

Vyšetřováním náboženské skupiny pověřil Kišida ministryni školství a kultury Keiko Nagaokovou. Podle agentury AFP se má zaměřit na to, zda Církev sjednocení poškodila veřejné blaho nebo se dopustila činů neslučitelných s jejím statusem náboženské skupiny.

Průzkum Kjódó ze začátku října ukázal, že Kišidův kabinet podporuje 35 procent Japonců. Podle japonské agentury jde o nejhorší úroveň od října minulého roku, kdy Kišida stanul v čele vlády.

Církev sjednocení založil v roce 1954 v Jižní Koreji reverend Sun Myung Moon, známá je mimo jiné pro pořádání hromadných sňatkových obřadů. O deset let později přišla tato církev do Japonska a navázala úzké vztahy s řadou konzervativních zákonodárců na základě společných zájmů, jimiž byl například boj proti komunismu. Od 80. let 20. století čelila církev obviněním z problematického náboru členů v Japonsku, což přispělo ke kritice Kišidovy strany za udržování vazeb s církví, kterou obklopovaly skandály.

Výsledky vnitřního vyšetřování LDP z letošního září ukázaly, že přibližně polovina zákonodárců vládnoucí strany je na tuto náboženskou skupina nějak napojena, píše Kjódó.