Japonsko popravilo vůdce sekty zodpovědné za útok sarinem v tokijském metru

Útok v tokijském metru

Obyvatelé Tokia spěchali v pondělí 20. března 1995 v ranní špičce do práce nebo do školy. Vůdce sekty Šókó Asahara pro útok vybral tři frekventované linky metra poblíž vládních budov. Do role atentátníků pak povolal pět nejspolehlivějších členů sekty, kteří na podlahu vagonů položili jedenáct igelitových sáčků v papírovém obalu s kapalným sarinem uvnitř. Tehdy šlo o největší teroristický útok v historii Japonska. Zemřelo 13 lidí a 5,5 dalších se nervovým plynem přiotrávilo.