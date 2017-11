Japonské dráhy si nasypaly popel na hlavu: Náš vlak odjel o 20 vteřin dřív, odpusťte!

Každá vteřina se počítá - ne že bychom vás chtěli stresovat hned z rána. To je jen heslo, kterým se řídí v Japonsku. A že tohle pravidlo Japonci myslí smrtelně vážně, potvrzují i tamní dráhy. Omluvily se totiž za to, že jejich vlak odjel o pouhých dvacet vteřin dřív, než původně měl. Tokio 11:01 16. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanice vlaku v Tokiu (ilustrační snímek). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V úterý vlak vyjížděl z širšího centra Tokya a jel na jeho předměstí. Ze stanice vyjel přesně v 9:43 a 40 vteřin - tedy o oněch zmiňovaných dvacet vteřin dřív, než původně měl.

Pravda, vedení japonských drah sice připustilo, že dvacet vteřin není tak velká odchylka. Pak se ale omluvilo a zdůraznilo, že někteří cestující přece jen nemuseli kvůli dřívějšímu odjezdu vlak stihnout. A to mohlo zkomplikovat jejich další cesty do práce nebo do školy.

Problém to mohl být i přes to, že další vlak stejným směrem jel jen za 4 minuty. Pokud by se totiž střetlo několik zpoždění najednou, mohlo by to podle japonských drah znamenat už třeba čtvrthodinové zpoždění.

To, že pro Japonce je skutečně i několikavteřinová odchylka zásadní, potvrzuje i japonská novinářka Yoko Mito. "V Japonsku je všechno, co je přes minutu, už pozdě," řekla Mito v dokumentu televize Discovery.

Japonci jsou skutečně zvyklí na maximální přesnost. Přizpůsobují tomu dokonce i čekání na nástupišti a někteří si dokonce podle času na nádraží nařizují hodinky.

TFL, Southern, City Thameslink see your age mates - https://t.co/MTWUZ8LBgd — OWilliam's Mate (@Parabello) 16. listopadu 2017