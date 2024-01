Zemětřesení v Japonsku má již 64 obětí. V úkrytech mimo domov se nachází ještě zhruba 32 000 lidí

Počet mrtvých, které způsobilo pondělní zemětřesení v Japonsku, se zvýšil na 64 lidí. Uvedla to ve středu ráno agentura Kjódó. V úterý úřady informovaly o 55 úmrtích. Pátrací akce dále pokračují. Situaci komplikují poničená pozemní infrastruktura i špatné počasí v oblasti. Tokio 6:58 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž prochází kolem poškozené svatyně po zemětřesení v Udžimě v prefektuře Ishikawa | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

Podle informací, které poskytl agentuře AFP nejmenovaný představitel místních úřadů, je v prefektuře Išikawa přes 300 zraněných, z nichž dvacet je ve vážném stavu. Většina ohlášených mrtvých připadá na dvě nejpostiženější města Wadžima a Suzu.

Podle agentury Kjódó přesný rozsah škod ve městě Wadžima, které patří k nejhůře postiženým zemětřesením, není stále přesně známý. Ve městě Suzu je podle starosty Masuhira Izumiji poškozeno až 90 procent domů.

Úřady obdržely informace o osobách, které se stále nachází v domech, které poničilo zemětřesení či následné požáry. Některá místa v prefektuře nejsou dostupná po pozemní cestě.

V oblasti poloostrova Noto pokračují pátrací a záchranné akce, které jsou podle prohlášení japonského premiéra Fukia Kišidy bojem s časem. „Věřím, že jsme nyní v klíčovém momentu této bitvy,“ řekl ve středu Kišida.

Podle něj se na poloostrov podařilo otevřít novou námořní zásobovací trasu. Vláda do oblasti postižené zemětřesením pošle dalších 1000 vojáků, oznámil Kišida.

Situaci na místě nekomplikují jen následky pondělního zemětřesení a stále trvající otřesy, které jsou cítit na poloostrově Noto i během dne. Japonská meteorologická služba vydala na středu i čtvrtek varování před silnými dešti a možnými sesuvy půdy.

V úkrytech mimo domov se podle údajů, které cituje agentura AFP, nachází zhruba 32 000 lidí a další desítky tisíc domácností jsou bez dodávek elektrického proudu či vody.

Lidé na místě nevěří, že se jejich život vrátí rychle do normálu. „Silnice jsou ve strašném stavu. Je to poprvé, co byly silnice tak silně poničeny,“ řekl agentuře Reuters Micuru Kida z města Wadžima.

Region u prefektury Išikawa v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,6 stupně, po němž úřady původně varovaly, že pobřeží může ohrozit až pětimetrová vlna tsunami, nakonec byly hlášeny zhruba metrové vlny. Všechna varování před tsunami byla podle Reuters nakonec zrušena. Oblast však od pondělí zasáhlo nejméně dalších 150 otřesů.