‚Ať žije saké!‘ Japonsko chce oživit ekonomiku kampaní, která má mladé přimět víc pít alkohol

Mladí Japonci pijí míň alkoholu, než pili jejich rodiče. Stát tak nemá takový příjem z daní alkoholických nápojů, jako by potřeboval. Vláda proto chce vytvořit kampaň, kterou mladé Japonce podpoří k pití alkoholu, zejména typického rýžového vína saké, a tím podpoří oživení ekonomiky. Tokio 0:10 19. srpna 2022

Nová kampaň japonské finanční správy nese název „Ať žije saké“. Jedná se o soutěž pro lidi ve věku od 20 do 39 let. Účastníci musí do konce září přijít s podnikatelským nápadem, jak to udělat, aby bylo pití alkoholu zábavnější a atraktivnější.

Návrhy třeba na nové produkty, propagační akce nebo marketingové plány pak rozvinou odborníci. Projekty mohou zahrnout i umělou inteligenci. Ty nejlepší představí v listopadu veřejnosti, píše o tom Finnacial Times nebo BBC.

Japonský úřad chce docílit vyšší poptávky, která by kromě příjmů do státní kasy zároveň podpořila domácí výrobce a celé odvětví alkoholických nápojů.

Nezájem mladých o alkohol není jen důsledek pandemie, kdy lidé pracovali z domova a změnili svůj životní styl. „Pokud se tento trend ujme, vznikne tak další překážka pro příjmy z daní,“ uvedl japonský daňový úřad podle serveru The Guardian.

‚Pijte s rozumem‘

Ve společnosti se ale profilují hlavně demografické změny, na které upozorňuje sám úřad. Společnost stárne a klesající porodnost nezaručí dostatek zákazníků, a tím pádem i příjmů z daní. Podle Světové banky je přibližně třetina obyvatel Japonska starších 65 let, což je největší podíl na světě.

Poslední údaje daňového úřadu ukazují, že objem zkonzumovaných alkoholických nápojů na osobu se v roce 2020 snížil o čtvrtinu od roku 1995. Tehdy Japonec průměrně vypil 100 litrů alkoholu za rok.

U mladých Japonců klesá celková spotřeba alkoholu oproti generaci jejich rodičů. Část z nich nepije alkohol vůbec. Podobný trend se dá sledovat i v jiných zemích.

Ministerstvo zdravotnictví v Japonsku uvedlo, že se na kampani daňového úřadu nepodílí. Kampaň by podle nich měla zdůraznit, že je potřeba pít s rozumem.