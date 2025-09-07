Japonský premiér Šigeru Išiba oznámil rezignaci. Ve funkci byl necelý rok

Japonský premiér Šigeru Išiba se rozhodl odstoupit z funkce. Oznámil to podle agentur na nedělní tiskové konferenci. Vyhověl tak rostoucímu tlaku, aby přijal zodpovědnost za neúspěch v červencových volbách do horní komory parlamentu.

Japonský premiér Šigeru Išiba

Japonský premiér Šigeru Išiba | Foto: Eugene Hoshiko | Zdroj: Reuters

Išiba ve funkci strávil necelý rok, vládní koalice během té doby ztratila většinu v obou komorách parlamentu, napsala agentura AFP.

„Rád bych předal štafetu další generaci,“ uvedl podle agentury Reuters 68letý Išiba. Vyjádřil rovněž přání, aby jeho Liberálnědemokratická strana (LDP) překonala vnitřní rozpory. Dodal, že bude zastávat své povinnosti, dokud si LDP nezvolí jeho nástupce.

„Vzhledem k rostoucímu politickému tlaku po opakovaných volebních prohrách LDP byla Išibova rezignace nevyhnutelná,“ uvedl analytik Kazutaka Maeda z výzkumného institutu Meidži Jasuda.

