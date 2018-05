Trumpův zeď Kuschner dostal po roce bezpečnostní prověrku, v Bílém domě bude pokračovat

Poradce a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner po více než roce práce v Bílém domě získal trvalou bezpečnostní prověrku. Ve středu o tom informoval deník The Washington Post. Kushner měl v minulosti přístup k citlivým informacím jen díky prozatímní výjimce, podle amerických médií ale i tak na počátku roku přišel o možnost získávat tajné informace, mimo jiné i každodenní hodnotící zprávy tajných služeb určených pro hlavu státu. Washington 22:27 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump a jeho zeď Jared Kushner | Zdroj: Reuters

Kushnerův právník Abbe Lowell v prohlášení uvedl, že Kushner prošel bezpečnostním řízením a že se těší z toho, že bude moci pokračovat v práci pro prezidenta. Kushner je Trumpovým blízkým spolupracovníkem a díky sňatku s prezidentovou dcerou Ivankou je v Bílém domě považován za klíčovou osobu.

Měli byste se stydět. Neměli byste být naším protektorátem, kritizoval Bannon Evropu za výdaje na obranu Číst článek

Trump se prezidentského úřadu ujal loni v lednu, Kushner ale až do nynějška prověrku neměl. Prověrku vydává bezpečnostní úřad Bílého domu na základě doporučení Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), který podrobně hodnotí žadatelovu minulost.

Vydání potřebné prověrky pro Kushnera sice mohl nařídit prezident, obešel by tak ale standardní postup. Poradci před takovým krokem Trumpa varovali, neboť by to poškodilo vztahy se zpravodajskými službami a také uvnitř Bílého domu.

Kushner podle dřívějších informací deníku USA Today musel žádanku o prověrku několikrát doplňovat o některé informace, mimo jiné o své kontakty s neamerickými občany, především s Rusy.

Právě ruskou roli ve vztahu k americkým prezidentským volbám prověřuje zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který se zaměřil na vazby Trumpova někdejšího volebního štábu na Moskvu.

Před Muellerovým týmem Kushner vypovídal dvakrát. Zatímco loni v listopadu se Mueller zajímal především o někdejšího poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Michaela Flynna, v dubnu se soustředil i na další témata včetně práce pro Trumpovu kampaň, přebírání moci a na dění v Bílém domě, poznamenal The Washington Post.