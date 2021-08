Šéf jedné z vládních stran je proti novele mediálního zákona. Polský premiér navrhl jeho odvolání

Newyorský guvernér Cuomo po tlaku rezignoval. Obvinění, že by sexuálně obtěžoval ženy, odmítl

V projevu odmítl, že by se k ženám kdykoli záměrně choval neuctivě. Řekl však, že boj proti „politicky motivovanému útoku“ proti jeho osobě by New York vystavil měsícům chaosu, což nechce.