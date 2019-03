Nebezpečí jménem sexuální výchova, gayové a lesby. Kaczyński bombarduje deklaraci o menšinách

V přepočtu tři tisíce korun měsíčně na každé dítě v rodině i zavedení 13. důchodů. To jsou hlavní taháky kampaně vládnoucí polské strany Právo a spravedlnost, které jí mají pomoci ve výhře v letošních volbách do Evropského i klíčových volbách do polského parlamentu. V kampani už si ale strana jasně vymezila i svého nepřítele: deklaraci opozičního varšavského primátora adresovanou gayům a lesbám, která prý ohrožuje tradiční polskou rodinu. Varšava 8:04 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda strany PiS Jarosław Kaczyński s předními politiky strany - vpravo vicepremiérka Beata Szydło, vlevo premiér Mateusz Morawiecki na konferenci strany u Řešova | Foto: Twitter/Mateusz Morawiecki | Zdroj: Prawo i sprawiedliwość

Krátce před loňskými podzimními regionálními volbami zveřejnila polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost volební klip, který ukazoval Polsko v roce 2020 jako zemi, ve které jsou na denním pořádku sexuální útoky imigrantů a agrese. Zodpovědní za to mají být komunální politici Občanské platformy, kteří chtějí „přijímání uprchlíků“.

Obdobné video s tematikou migrace umístil na svůj twitter i kandidát PiS na varšavského primátora Patryk Jaki. Minimálně jemu ale spot strašící přílivem imigrantů a pouličními nepokoji nepomohl, ba naopak – podle řady komentátorů mobilizoval ve Varšavě liberální voliče a Jaki tak prohrál drtivě už v prvním kole.

Místo uprchlíků

Zda byl obsah spotu nenávistný, dál zkoumá na podnět veřejného ochránce práv Adama Bodnara prokuratura, a zkoumal to i sám Twitter, který začátkem března uznal, že video porušuje pravidla sítě.

Strana na podzim apokalyptickou vizí po výhře opozice strašila voliče těsně před volbami. Podobnou strategii teď, alespoň podle hodnocení opozice, zřejmě hodlá použít pro volby do Evropského parlamentu a důležité podzimní volby do Sejmu a Senátu.

Tématem už ale není strach z uprchlíků a imigrantů, zdá se, že na řadu přišlo „ohrožení dětí a tradiční polské rodiny“. Právě to v sobotu oznámil předseda strany Jarosław Kaczyński. Trnem oku je straně Deklarace LGBT+, kterou nedávno podepsal liberální varšavský primátor Rafał Trzaskowski.

S evropskou vlajkou v zádech

Dunění, ve kterém po chvilce rozpoznáte bušení srdce, pak spustí dramatická hudba a objeví se symbol červeného srdce. To se rozbuší, zatímco se za ním objeví rozjasněný obrys mapy Polska a okolo pak i zbytek Evropy. Pod polskou vlajkou pak přibude heslo „Polsko – srdce Evropy“.

Působivý proevropský vizuál kampaně před volbami do Evropského parlamentu použila strana i na sobotní regionální konferenci PiS v dvoutisícové vesnici Jasionka u východopolského Řešova. Zprávy o podepsání programového dokumentu „Evropská deklarace“ a stvrzení dalších předvolebních slibů PiS ale v mediálním prostoru nahradily výroky a vzkazy na adresu gayů a leseb.

Řečníci Jarosław Kaczyński, na pozadí volební heslo stany "Polsko - srdce Evropy" | Zdroj: Prawo i sprawiedliwość

„Investujeme do rodiny, protože ona je základní buňkou společnosti, která stála u základů civilizace,“ řekl na programovém sjezdu Kaczyński a propagoval přitom nedávno oznámené rozšíření sociálního programu 500+.

Hlavní cíle Deklarace LGBT+ psychologická a právní pomoc obětem násilí motivovaným homofobií osvěta proti násilí a šikaně na školách sexuální výchova podpora žáků LGBT svoboda umělecké projevu v kulturních institucích boj s diskriminací gayů, leseb a transsexuálů na pracovišti podpora sportovních klubů, jejichž členy jsou lidé LGBT

V přepočtu 3000 korun měsíčně se mají nově vyplácet na každé dítě v rodině, která odpovídá sociálním kritériím, tedy ne až na každé druh a další dítě jako doposud.

Program byl vlajkovou lodí PiS před parlamentními volbami v roce 2015, fenomenální úspěch teď chce strana letos na podzim zopakovat.

Kromě rozšíření 500+ mají pomoci i 13. důchody, osvobození zaměstnanců do 26 let od daně z příjmu či obnovení zrušených autobusových spojů do malých obcí a snížení daně z příjmu.

‚Osvobozená od buzeranství‘

K takzvané Kaczyńského pětce se o víkendu přidal i ideologický spor o Deklaraci LGBT+. Varšavský primátor Trzaskowski se v průlomovém dokumentu v polovině února zavázal mimo jiné k postavení hostelu pro lidi týrané či pronásledované kvůli sexuální orientaci (viz boxík).

Jednín z nejhlasitější kritiků Deklarace je politik PiS Patryk Jaki, který je náměstkem na ministerstvu spravedlnosti. Sám na začátku března sdílel článek s fotografií transparentu ze zápasu fotbalového týmu Legie: „Varšava osvobozená od buzeranství“. „Fanoušci vyvěsili transparent odmítající nedávné rozhodnutí primátora, který podepsal Deklaraci LGBT+,“ komentoval to Jaki.

Podobná věc se opakovala i v pondělí večer při zápasu Lechie Gdaňsk s Wislou Płock. Fanoušci gdaňského týmu rozvinuli na domovském stadionu obří transparent s nápisem: „Sodomiti, buzeranti a pedofilové z LGBT! Ruce pryč od našich dětí!"

Známá poslankyně Krystyna Pawłowiczová zvolená za PiS zase na twitteru minulý týden položila otázku politikům prosazujícím politiku vstřícnou k sexuálním menšinám: „Umíte zatlouct hřebík? A složit poličku na knížky? A vymalovat? A vyměnit část motorky? A udělat 100 kliků a unést dva kufry? A prošli byste dvoutýdenním vojenským výcvikem? To jsem si myslela,“ odpověděla si sama kontroverzní poslankyně.

Krystyna Pawłowicz

@KrystPawlowicz Panie Rabiej,Biedroń,Piróg z kolegam itp,

A czy potraficie wbić gwóźdź w ścianę ?

A czy potraficie skręcić półkę na książki ?

A odmalować pokój ?

A zmienić część w motocyklu ?

A zrobić 100 pompek i unieść 2 walizki ?

A przeszlibyście 2-tyg.szkolenie wojskowe ?

Tak myślałam... 541 2735

Největší kontroverze u konzervativců ale vzbudil závazek zavedení antidiskriminační a sexuální výchovy na školách. Deklarace v několika odstavcích popisuje, že mladé Polky a mladí Poláci nemají přístup ke spolehlivým znalostem, magistrát tak na městských školách zavede výuku odpovídající standardům Světové zdravotnické organizace (WHO).

Příručka WHO

Právě to má být podle Kaczyńského nebezpečím pro polské rodiny.

„Těžko to nazvat výchovou, to není výchova, to je sociální inženýrství, které má změnit člověka. Co je uvnitř? Uvnitř je velmi předčasná sexualizace dětí. To je k nevíře. Dokud jsem si to sám nepřečetl, nemohl jsem uvěřit, ale má se začít ve věku 0-4 roky, čili od narození do čtvrtého roku života,“ narážel předseda PiS na část Matice sexuální výchovy WHO. Školní docházka je v Polsku povinná od 7 let věku.

V dokumentu, který vyšel v mnoha jazycích, včetně češtiny, odborníci popsali rámec, ze kterého mohou učitelé čerpat náměty. Konkrétně ve věkové skupině 0-4 roky by měly děti získat „respekt k rovnocennosti pohlaví“. „Pro tuto mladou věkovou skupinu se to zdá být přitažené za vlasy, ale má se na mysli, aby se děti učily postoji, že chlapci a děvčata jsou si rovni,“ uvádí Matice.

Kaczyński mluvil konkrétně o části, kdy se ve zmíněném věku mají poskytovat informace o „potěšení a příjemných pocitů z dotýkání se vlastního těla, masturbace v raném dětství“ či „něze a fyzické blízkosti“. Přejal tak rétoriku ultrakatolické organizace Ordo Iuris, která dlouhodobě prosazuje například úplný zákaz a kriminalizaci umělého přerušení těhotenství.

Trzaskowski: Lži a nesmysly

Opoziční politici berou Kaczyńského slova jako pomyslný startovní výstřel pro kampaň proti LGBT, která se má stát tématem blížících se voleb do europarlamentu a Sejmu.

Podle varšavského primátora jde ze strany vládnoucí strany o lži a strašení. „Nikdo nemluví o sexuální výchově pro děti a mládež dřív než od 4. třídy. Političtí protivníci vytahují z kontextu doporučení WHO z knížky pro specialisty, které opisuje, jak se vyvíjejí děti,“ řekl Rafał Trzaskowski v pondělním rozhovoru pro deník Rzeczpospolita s tím, že zavede program boje s netolerancí.

Podle odhadů nový primátor Varšavy Rafał Trzaskowski z Občanské platformy. | Foto: Kacper Pempel | Zdroj: Reuters

„Poslední tři roky máme v Polsku problém s nenávistí, xenofobním chováním a rostoucí netolerancí. Charta LGBT+ je částí odporu proti netoleranci. Varšava nevylučuje! Varšava je pro všechny!“ dodal primátor, který má i podporu ombudsmana.

O toleranci jako akceptaci odlišností ale mluvil v sobotu i Kaczyński. „A také respektování těchto odlišností. Tento souhlas a tento respekt jde také od nás,“ prohlásil předseda PiS.

Deštník proti duze

Den po projevu jeho spolustraník a předseda Senátu Stanisław Karczewski publikoval na twitteru grafiku rodiny, která se chrání před tekoucími barvami duhy deštníkem s logem strany. „Ne útoku na děti. Nedáme se zastrašit. Budeme bránit polské rodiny,“ doplnil politik v tweetu.

Podle Andrezje Dury, tajemníka konzervativního prezident Andrzeje Dudy, je zas Deklarace LGBT+ jasným důkazem toho, že varšavská radnice otevřeně podporuje sexuální menšiny. „Je potřeba si položit otázku, jaký cíl má tahle podpora. Jde to ze Západu: ideologická, civilizační revoluce. Budeme se tomu bránit. Válka o rodinu je základem, to je základní buňka, dobro v naší zemi,“ poznamenal v neděli Dera. O zastavení ideologické revoluce mluvil v pondělí i šéf kanceláře premiéra Mateusze Morawieckého Michał Dworczyk.

Deník Rzeczpospolita napsal, že Kaczyńského výroky jsou adresované zcela přesně. Z interního průzkumu strany má vyplývat, že většina Poláků cíle Charty LGBT+ neakceptuje.

56 procent lidí pro partnerství?

Podle zprávy vládního Centra pro výzkum veřejného mínění (CBOS) založené na 20 letech průzkumů ale deklarovaná tolerance k lidem LGBT v Polsku setrvale stoupá. To, že je homosexualita normální jev, si v roce 2017 myslelo třikrát víc lidí než v roce 2001.

U voličů PiS to bylo v roce 2017 10 procent, naopak 36 procent si myslelo, že homosexualita není normální a neměla by se tolerovat, dalších 51 procent voličů bylo přesvědčených o tom, že homosexualita je odchylkou od normy, ale je třeba ji tolerovat.

Podle únorového průzkumu agentury IPSOS pro liberální server OKO.press na 56 procent Poláků podporuje zavedení registrovaných partnerství. U možnosti manželství je to pak jen 41 procent a u adopcí 18.

O tom, že jsou dospívající v Polsku často odkázaní jen na informace z internetu informoval Radiožurnál loni na jaře. Sexuální výchova je v polském školství součástí nepovinného předmětu zvaného ‚Výchova k životu v rodině‘. Jeho kvalita se na různých školách liší. Podle opozičního deníku Gazeta Wyborcza je každým desátým učitelem sexuální výchovy katecheta.