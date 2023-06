Kaczyński je zpět v polské vládě. Šéf Práva a spravedlnosti bude jejím jediným vicepremiérem

„Vláda kromě získání nového člena, pana Kaczyńského, žádného dosavadního člena neztrácí,“ řekl Duda. Kaczyński se do kabinetu vrací poté, co před rokem odstoupil z funkce vicepremiéra, kterou zastával od října 2020.

„Kaczyński se vrací do vlády, kde ve skutečnosti bude mocným nadpremiérem,“ usoudila polská verze časopisu Newsweek.

Ženská práva ve stínu potratových zákonů. Jak smrt těhotné Doroty otřásla Polskem Číst článek

Opoziční list Gazeta Wyborcza připomněl, že Kaczyński před rokem v TVP vysvětloval, že se vrací do stranického ústředí, neboť „strana musí znovu získat elán, protože se blíží doba, která je pro každou politickou stranou na světě nejdůležitější, čili volby“.

Obdobně je ovšem nyní vysvětlován i Kaczyńského návrat do exekutivy. „Moc se koncentruje ve vládě, parlamentu a vládní straně. Předseda Jaroslaw Kaczyński zůstane šéfem strany a vstoupí do vlády, čímž bude mít větší možnosti koordinace. Je to mimořádně zapotřebí, hlavně před volbami,“ řekl PAP dosavadní vicepremiér Jacek Sasin.

Zatímco dříve měl Kaczyński jako vicepremiér na starosti hlavně posílení obranyschopnosti státu, nyní by měl koordinovat veškerou práci vlády, a proto má být jejím jediným místopředsedou, vysvětlil Sasin.

Prezident z funkcí místopředsedy vlády kromě Sasina, který zůstává ministrem státních aktiv, odvolal i Mariusze Blaszczaka (zůstává ministrem obrany), Piotra Glińského (zůstává ministrem kultury) a Henryka Kowalczyka, který zůstává šéfem ekonomického výboru vlády. Kowalczyk do 6. dubna býval ministrem zemědělství.

PiS se v podzimních parlamentních volbách uchází o třetí období u kormidla moci za sebou. Přesný termín voleb ještě Duda nevyhlásil. Za změnami ve vládě mají podle tisku následovat i změny ve volebním štábu PiS a v kampani.