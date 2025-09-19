‚Jde o nejhorší a nejzvrhlejší noviny.‘ Soudce zamítl Trumpovu žalobu na NYT

Floridský federální soudce v pátek zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na The New York Times (NYT), v níž šéf Bílého domu deník viní z pomluvy a požaduje kompenzaci 15 miliard dolarů (310 miliard Kč). Informuje o tom agentura AP.

Žaloba zmiňuje knihu a článek, které napsali reportéři NYT Russ Buettner a Susanne Craigová a které se zaměřují na Trumpovy finance a jeho roli v televizní show The Apprentice

Soudce Steven Merryday rozhodl, že Trumpova žaloba je příliš dlouhá a obsahuje spoustu „únavných a obtížných“ formulací, které nemají v případu význam. Zároveň rozhodl, že prezident může do 28 dnů podat upravenou žalobu, která však nesmí přesáhnout 40 stran.

„Žaloba není tlampačem pro styk s veřejností ani pódiem pro vášnivé projevy na politických shromážděních,“ uvedl Merryday v čtyřstránkovém zdůvodnění.

Trump v žalobě NYT označil za nejhorší a nejzvrhlejší a za hlásnou troubu Demokratické strany, která je podle něj radikálně levicová. Žaloba zmiňuje knihu a článek, které napsali reportéři NYT Russ Buettner a Susanne Craigová a které se zaměřují na Trumpovy finance a jeho roli v televizní show The Apprentice.

Trump v žalobě uvedl, že autoři „zlovolně šířili nepodložený příběh“, podle něhož televizní producent Mark Burnett udělal z Trumpa celebritu — „i když v době vydání publikací žalovaní věděli, že prezident Trump už byl megacelebritou a obrovsky úspěšným podnikatelem“.

Žaloba také kritizovala tvrzení novinářů ohledně Trumpových raných podnikatelských aktivit a jeho otce Freda Trumpa. Prezident v žalobě rovněž citoval článek Petera Bakera z loňského 20. října s názvem „Trumpův život plný skandálů směřuje k okamžiku soudného dne“.

